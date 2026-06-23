La question de la sécurité lors de l'utilisation de trottinettes électriques et de moyens de micromobilité reste d'actualité dans le monde entier, y compris en Ouzbékistan. Yurent, l'un des services de kikshering populaires en Russie, a commencé à tester une nouvelle technologie permettant de vérifier automatiquement l'âge des utilisateurs. Ce projet, réalisé via le système « Digital ID » de la plateforme nationale Max, vise à restreindre l'utilisation des trottinettes par les mineurs. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Actuellement, cette solution innovante a été lancée en mode pilote dans les villes de Saint-Pétersbourg et Kaliningrad. Le déploiement complet du système dans toutes les zones où le service de kikshering est disponible est prévu d'ici la fin de l'année. De telles approches technologiques assurent non seulement la sécurité routière, mais renforcent également la responsabilité sociale des entreprises.

Comment fonctionne le système ?

Selon ixbt.com, les utilisateurs n'ont pas besoin de passer par des processus complexes pour confirmer leur âge. Il suffit d'accéder à la section « Profil » de l'application de kikshering et de cliquer sur le bouton de vérification via « Digital ID ». La condition principale est que l'application de kikshering et le système d'identification numérique soient liés au même numéro de téléphone.

Le processus de confirmation est entièrement automatisé et aucun document supplémentaire n'est requis de la part de l'utilisateur. Important : ce processus n'est effectué qu'une seule fois et n'a pas besoin d'être répété lors des prochaines locations. Cela simplifie l'expérience utilisateur tout en fournissant au prestataire des informations précises sur l'âge réel du client.

Historique du développement de la technologie

La technologie « Digital ID » de la plateforme Max a été initialement présentée en septembre 2025 pour faciliter l'achat de produits soumis à une limite d'âge. Par la suite, la portée de cette technologie s'est élargie, et depuis avril 2026, elle est également utilisée dans les systèmes d'enregistrement rapide (check-in) des hôtels.

Sur le marché ouzbek, la location de trottinettes électriques gagne également en popularité ces dernières années. Dans les grandes villes comme Tachkent, la mise en œuvre de systèmes d'identification numérique pourrait devenir pertinente à l'avenir pour prévenir les accidents de la route liés aux trottinettes. Pour l'instant, les services de kikshering locaux effectuent principalement l'identification via les cartes bancaires, mais comme le montre l'expérience internationale, les systèmes de Digital ID spécialisés sont considérés comme beaucoup plus fiables.

Cette nouveauté témoigne du fait que les processus de réglementation dans le domaine de la micromobilité évoluent en harmonie avec les solutions technologiques. À l'avenir, on s'attend à ce que de tels systèmes permettent non seulement de vérifier l'âge, mais aussi la possession d'un permis de conduire à distance.