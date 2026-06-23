La fin officielle des réseaux 2G à Hong Kong

Une nouvelle ère a commencé dans le développement des technologies de communication mobile à Hong Kong : l'activité des réseaux de deuxième génération (2G) a été totalement interrompue dans la région. L'opérateur China Mobile Hong Kong l'a annoncé avec l'approbation de l'Office des télécommunications de Hong Kong. Avec cette décision, l'ancienne technologie qui a servi pendant des décennies entre dans l'histoire. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le processus a été mis en œuvre progressivement sur plusieurs années. Tout d'abord, le 30 septembre 2021, Hutchison Telephone a abandonné le réseau 2G. Ensuite, SmarTone a cessé ce service le 14 octobre 2022 et l'opérateur HKT le 8 novembre 2024. Au cours des deux dernières années, China Mobile Hong Kong était le seul fournisseur 2G restant dans la région.

Selon ixbt.com, avec cette étape de China Mobile Hong Kong, la communication 2G a complètement disparu à Hong Kong. Il convient de noter que trois grands opérateurs chinois opèrent à Hong Kong, mais seul China Mobile Hong Kong possède ses propres stations de base. China Unicom et China Telecom fonctionnent en tant qu'opérateurs virtuels (MVNO) en louant des réseaux locaux.

Les réseaux 3G sont également dans le viseur

L'abandon des anciennes technologies ne se limite pas à la 2G. China Mobile Hong Kong agit plus rapidement que quiconque pour désactiver les services 3G, prévoyant de terminer ce processus d'ici le 30 juin 2025. Les locataires du réseau, China Unicom et China Telecom, cesseront également respectivement de fournir des services 3G.

Actuellement, de grandes entreprises comme Hutchison, SmarTone et HKT réduisent également le spectre 3G. La communication de troisième génération est presque inexistante dans le centre-ville et les zones densément peuplées. Seules quelques stations de base fonctionnent temporairement dans les zones reculées et sur certaines îles, mais leur activité devrait également cesser prochainement.

Ces changements permettent de libérer des fréquences pour les technologies modernes 4G et 5G et d'améliorer l'efficacité du réseau. Pour un centre technologique comme Hong Kong, c'est un processus naturel, la grande majorité des utilisateurs étant déjà passée à l'internet haut débit et à des services de communication vocale de qualité. Le petit nombre d'abonnés utilisant d'anciens appareils devra désormais mettre à jour leurs gadgets.