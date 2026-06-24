Superhuman acquiert la startup GPTZero spécialisée dans la détection de textes AI

Superhuman, leader des services de messagerie et de l'édition de texte, a annoncé l'acquisition de GPTZero, l'un des services les plus populaires au monde pour la détection de contenus générés par AI. Cet accord marque une nouvelle étape dans la compétition pour différencier le travail humain des produits des réseaux neuronaux dans le monde numérique. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article .

L'histoire du projet GPTZero est unique. La startup a été fondée il y a trois ans par Edward Tian, diplômé de l'université de Princeton. Ce qui a commencé comme un simple mémoire de fin d'études est rapidement devenu une plateforme d'envergure mondiale. Selon Business Insider, GPTZero compte aujourd'hui plus de 19 millions d'utilisateurs inscrits.

La startup a également réalisé des progrès financiers significatifs. Le revenu annuel récurrent (ARR) de l'entreprise s'élève à 30 millions de dollars. Edward Tian et son cofondateur Alex Cui ont attiré un total de 13,5 millions de dollars d'investissements auprès de fonds de capital-risque majeurs tels qu'Uncork Capital et Footwork. Il a été annoncé qu'en 2024, le projet était devenu pleinement rentable.

Concurrence et objectifs stratégiques

Fait intéressant, Superhuman (une plateforme acquise l'année dernière par Grammarly et rebrandée sous ce nom) disposait déjà d'un outil de détection d'AI. Cependant, la direction de l'entreprise a décidé d'étendre ses capacités en acquérant un concurrent aussi puissant que GPTZero. Les représentants de l'entreprise justifient cet achat par le principe selon lequel « deux détecteurs d'AI valent mieux qu'un ».

GPTZero se concentre principalement sur la détection du « AI slop » (contenu AI de faible qualité) dans les textes et sur la protection de l'auteur humain. L'outil de Grammarly aide davantage les étudiants à éditer leurs textes et à réduire l'apparence d'une écriture générée par AI. Désormais, ces deux approches fusionneront dans un seul écosystème.

Cette nouvelle est également pertinente pour les utilisateurs et les professionnels de l'éducation en Ouzbékistan. Alors que les travaux académiques et les articles écrits à l'aide de ChatGPT et d'autres réseaux neuronaux se multiplient, l'amélioration d'outils comme GPTZero devient essentielle pour vérifier l'originalité du contenu. Bien que le montant final de l'accord n'ait pas été divulgué, cet achat est considéré comme l'un des plus importants de l'année sur le marché technologique.