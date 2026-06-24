Problème NVIDIA GeForce RTX 5090 : les nouvelles cartes graphiques continuent de fondre

·30·Technologie
Problème NVIDIA GeForce RTX 5090 : les nouvelles cartes graphiques continuent de fondre

Le buzz autour de la GeForce RTX 5090, considérée comme le processeur graphique le plus récent et le plus puissant de NVIDIA, ne concerne plus ses performances, mais ses graves défauts techniques. Peu de temps après sa sortie sur le marché, les cas de fusion du connecteur d'alimentation 16-broches 12V-2x6 se multiplient. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans un rapport .

Le dernier dysfonctionnement grave n'est pas survenu chez un utilisateur lambda, mais au sein de la rédaction de la prestigieuse publication Club386. Selon Ixbt.com, lors des tests, le connecteur d'alimentation d'une GeForce RTX 5090 Founders Edition a complètement grillé suite à une surchauffe. Le plus regrettable est que, cette fois, non seulement la carte graphique et le câble, mais l'alimentation elle-même a été endommagée.

L'incident en rédaction et détails techniques

Les journalistes de Club386 soulignent qu'ils n'ont commis aucune erreur lors du montage du système. La carte graphique était connectée directement via un câble 12V-2x6 standard à un bloc Be Quiet Dark Power 13 de 1000 W. Bien qu'aucun adaptateur ou rallonge supplémentaire n'ait été utilisé, le connecteur a fondu sous une charge élevée, rendant également inutilisable le port correspondant de l'alimentation.

Suite à cet incident, NVIDIA a remplacé la carte graphique sous garantie. Cependant, les représentants de la publication ont déclaré qu'il est inacceptable qu'un problème aussi fondamental existe sur un appareil aussi coûteux et technologiquement avancé. Selon eux, la conception du nouveau standard 16-broches ne répond pas encore pleinement aux exigences de sécurité.

Le problème est-il systémique ?

Ce n'est pas le premier cas lié à la GeForce RTX 5090. Auparavant, le célèbre technoblogueur Daniel Owen avait également signalé avoir rencontré le même problème. Dans son cas, un adaptateur spécial convertissant quatre connecteurs 8-pin en un seul 12V-2x6 avait été utilisé. Club386 et d'autres experts appellent NVIDIA à reconnaître ouvertement les défauts de ce connecteur et à travailler sur une solution plus sûre.

Alors que la demande pour des composants informatiques haute performance augmente également sur le marché ouzbek, de telles nouvelles doivent servir d'avertissement aux gamers locaux et aux monteurs professionnels. Lors de l'installation d'appareils nécessitant une puissance très élevée comme la GeForce RTX 5090, il est recommandé de porter une attention particulière à ce que le câble soit fermement inséré jusqu'au bout et qu'il ne soit pas plié brusquement.

Pour l'instant, NVIDIA n'a fait aucune déclaration officielle sur ces problèmes, mais la confiance des utilisateurs envers le standard 12V-2x6 continue de diminuer. Si l'entreprise ne trouve pas et ne résout pas la racine du problème prochainement, cela pourrait gravement nuire aux ventes des cartes graphiques phares et à la réputation de la marque.

NVIDIAGeForce RTX 5090TechnologieCarte GraphiqueProblème
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Des scientifiques trouvent un moyen de convertir la chaleur résiduelle des serveurs et des voitures électriques en électricitéDes scientifiques trouvent un moyen de convertir la chaleur résiduelle des serveurs et des voitures électriques en électricitéAujourd'hui, 03:21Superhuman acquiert la startup GPTZero spécialisée dans la détection de textes AISuperhuman acquiert la startup GPTZero spécialisée dans la détection de textes AIAujourd'hui, 02:50EcoFlow présente son système d'économie d'énergie intelligent : Stream 5000 et plateforme OASIS 3.0EcoFlow présente son système d'économie d'énergie intelligent : Stream 5000 et plateforme OASIS 3.0Aujourd'hui, 02:23Rosatom prévoit de construire une usine majeure pour l'énergie nucléaire de nouvelle générationRosatom prévoit de construire une usine majeure pour l'énergie nucléaire de nouvelle générationAujourd'hui, 01:56L'IA accusée de gonfler artificiellement les prix de l'essence aux États-UnisL'IA accusée de gonfler artificiellement les prix de l'essence aux États-UnisAujourd'hui, 01:29L'IA au service de la nature : découvrez la mangeoire intelligente KiwibitL'IA au service de la nature : découvrez la mangeoire intelligente KiwibitAujourd'hui, 01:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti