Le buzz autour de la GeForce RTX 5090, considérée comme le processeur graphique le plus récent et le plus puissant de NVIDIA, ne concerne plus ses performances, mais ses graves défauts techniques. Peu de temps après sa sortie sur le marché, les cas de fusion du connecteur d'alimentation 16-broches 12V-2x6 se multiplient. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans un rapport .

Le dernier dysfonctionnement grave n'est pas survenu chez un utilisateur lambda, mais au sein de la rédaction de la prestigieuse publication Club386. Selon Ixbt.com, lors des tests, le connecteur d'alimentation d'une GeForce RTX 5090 Founders Edition a complètement grillé suite à une surchauffe. Le plus regrettable est que, cette fois, non seulement la carte graphique et le câble, mais l'alimentation elle-même a été endommagée.

L'incident en rédaction et détails techniques

Les journalistes de Club386 soulignent qu'ils n'ont commis aucune erreur lors du montage du système. La carte graphique était connectée directement via un câble 12V-2x6 standard à un bloc Be Quiet Dark Power 13 de 1000 W. Bien qu'aucun adaptateur ou rallonge supplémentaire n'ait été utilisé, le connecteur a fondu sous une charge élevée, rendant également inutilisable le port correspondant de l'alimentation.

Suite à cet incident, NVIDIA a remplacé la carte graphique sous garantie. Cependant, les représentants de la publication ont déclaré qu'il est inacceptable qu'un problème aussi fondamental existe sur un appareil aussi coûteux et technologiquement avancé. Selon eux, la conception du nouveau standard 16-broches ne répond pas encore pleinement aux exigences de sécurité.

Le problème est-il systémique ?

Ce n'est pas le premier cas lié à la GeForce RTX 5090. Auparavant, le célèbre technoblogueur Daniel Owen avait également signalé avoir rencontré le même problème. Dans son cas, un adaptateur spécial convertissant quatre connecteurs 8-pin en un seul 12V-2x6 avait été utilisé. Club386 et d'autres experts appellent NVIDIA à reconnaître ouvertement les défauts de ce connecteur et à travailler sur une solution plus sûre.

Alors que la demande pour des composants informatiques haute performance augmente également sur le marché ouzbek, de telles nouvelles doivent servir d'avertissement aux gamers locaux et aux monteurs professionnels. Lors de l'installation d'appareils nécessitant une puissance très élevée comme la GeForce RTX 5090, il est recommandé de porter une attention particulière à ce que le câble soit fermement inséré jusqu'au bout et qu'il ne soit pas plié brusquement.

Pour l'instant, NVIDIA n'a fait aucune déclaration officielle sur ces problèmes, mais la confiance des utilisateurs envers le standard 12V-2x6 continue de diminuer. Si l'entreprise ne trouve pas et ne résout pas la racine du problème prochainement, cela pourrait gravement nuire aux ventes des cartes graphiques phares et à la réputation de la marque.