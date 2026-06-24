Xiaomi présente son premier stockage de données NAS : prix et caractéristiques

Le géant technologique chinois Xiaomi a officiellement annoncé le Xiaomi Smart Storage, le premier serveur de stockage en réseau (NAS) de l'histoire de l'entreprise, comblant ainsi un vide important dans son écosystème. Le dirigeant de l'entreprise, Lu Weibing, a présenté cette nouveauté comme un membre stratégique et nouveau de l'écosystème de la marque. L'appareil permet de créer un système cloud personnel à domicile et de stocker les données de tous les gadgets de manière centralisée. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le processus de précommande a commencé sur les plateformes Xiaomi Mall et Xiaomi Youpin. Le Xiaomi Smart Storage promet aux utilisateurs non seulement le stockage de fichiers volumineux, mais aussi une intégration fluide avec les autres appareils intelligents de la marque. Cela devrait être une solution pratique, notamment pour les utilisateurs créant un grand volume de contenus photo et vidéo.

Caractéristiques techniques et capacité

Le nouveau NAS est proposé en plusieurs modifications pour répondre à différents besoins. Selon Ixbt.com, les prix de l'appareil sont fixés en fonction de sa capacité de stockage comme suit :

Version 4 TB — 340 dollars ;

Version 8 TB — 425 dollars ;

Version 16 TB — 690 dollars.

L'un des principaux avantages de l'appareil est sa prise en charge de formats universels. Il a été annoncé que le Xiaomi Smart Storage peut accepter des disques durs (HDD) SATA de 2,5 pouces et 3,5 pouces. Cela permet aux utilisateurs de mettre à jour ou d'étendre la mémoire indépendamment à l'avenir.

Intégration multiplateforme

Xiaomi a adapté son nouveau produit à tous les systèmes d'exploitation populaires. L'appareil s'intègre pleinement avec les gadgets fonctionnant sous Android, iOS, Windows, macOS et même Linux. Cela assure un accès rapide aux fichiers depuis un iPhone, un MacBook ou un PC Windows sur le réseau domestique.

Les analystes soulignent que le début commercial de ce produit coïncide avec la présentation du smartphone phare Xiaomi 15 Ultra (indiqué comme 17 Ultra dans certaines sources). Cette stratégie vise à permettre aux utilisateurs de télécharger directement des vidéos 8K de haute qualité et des photos au format RAW vers le stockage domestique.

Compte tenu de la popularité des produits Xiaomi sur le marché ouzbek, le Xiaomi Smart Storage pourrait être une excellente alternative pour les utilisateurs locaux, en particulier pour ceux qui ne souhaitent pas payer d'abonnements mensuels aux services cloud étrangers (comme Google Drive ou iCloud). Bien que la date de sortie sur le marché mondial ne soit pas encore révélée, ses caractéristiques techniques montrent qu'il ne sera pas en reste face à la concurrence.