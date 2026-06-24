Nouveau service Xiaomi : augmentation de la capacité des batteries usagées

La corporation Xiaomi a annoncé le lancement d'une initiative inattendue et utile pour ses utilisateurs. L'entreprise met en place un programme qui permet non seulement de remplacer les anciennes batteries des smartphones précédemment produits, mais aussi d'en augmenter la capacité. Cette étape permet aux utilisateurs d'améliorer considérablement l'autonomie de leur smartphone actuel sans avoir à acheter un nouvel appareil. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, ce programme sera applicable à partir du quatrième trimestre 2026 pour les derniers flagships de la marque — les modèles Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro. La particularité de ce service est que les centres de service installeront des batteries modernes ayant une capacité énergétique supérieure à la batterie standard installée en usine.

Prolongation de la durée de vie des smartphones

Actuellement, ce service est testé avec succès sur le marché chinois pour les smartphones de la série Xiaomi 13. Les spécialistes de l'entreprise soulignent que, dans la plupart des cas, les utilisateurs sont contraints de passer à un nouveau modèle non pas à cause d'une baisse de performance ou de la qualité de la caméra, mais précisément en raison de la dégradation de la batterie (perte de capacité).

Le nouveau programme résout efficacement ce problème. Bien que la capacité exacte des nouvelles batteries pour le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Pro n'ait pas encore été révélée, il est certain que cette technologie ralentira le processus d'obsolescence de l'appareil. Cela est également bénéfique d'un point de vue écologique, contribuant à réduire la quantité de déchets électroniques.

De plus, Xiaomi prévoit de continuer à organiser des promotions de service spéciales chaque mois. Dans le cadre de ces offres, les propriétaires de certains modèles pourront mettre à jour la batterie de leur smartphone à des prix préférentiels et réduits. Une telle approche est considérée comme un mouvement stratégique visant à accroître la fidélité à la marque.

Perspectives sur le marché mondial

Pour l'instant, ce programme n'est valable qu'en Chine. L'entreprise n'a pas communiqué d'informations officielles sur la date de mise en œuvre du service dans d'autres pays, y compris sur des marchés comme l'Ouzbékistan où les produits Xiaomi sont très populaires. Cependant, les experts technologiques s'attendent à ce que cette pratique soit appliquée à l'échelle mondiale si l'expérience s'avère concluante.

La mise en place d'un tel service serait très pertinente pour les utilisateurs ouzbeks. En effet, la marque Xiaomi occupe des positions de leader dans notre pays grâce au rapport qualité-prix de ses smartphones. La possibilité de remplacer la batterie par une plus puissante dans un service officiel aiderait également à maintenir la valeur des appareils sur le marché de l'occasion.

En conclusion, avec cette étape, Xiaomi s'oppose au principe traditionnel de l'industrie des smartphones consistant à « acheter un nouveau chaque année ». L'entreprise offre à ses clients la possibilité d'utiliser leurs appareils plus longtemps et plus efficacement grâce à un service technique de qualité.