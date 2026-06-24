OpenAI présente son premier processeur : Jalapeño créé en collaboration avec Broadcom

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OpenAI présente son premier processeur : Jalapeño créé en collaboration avec Broadcom

OpenAI, leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, a officiellement annoncé sa première puce propriétaire. Développé en partenariat avec Broadcom, ce nouveau processeur est nommé Jalapeño. Cette étape marque un tournant stratégique pour réduire la forte dépendance de l'entreprise envers les GPU de NVIDIA et améliorer l'efficacité de ses systèmes. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

La puce Jalapeño est spécifiquement conçue pour les besoins uniques des systèmes d'OpenAI. Fait intéressant, les propres modèles d'AI de l'entreprise ont été utilisés lors du processus de création du processeur. Bien que la puce soit encore en phase de test, les premiers résultats montrent qu'elle est nettement supérieure aux alternatives actuelles du marché en termes de rapport consommation d'énergie et performance.

Une solution dédiée au processus d'inference

Le nouveau processeur est principalement destiné aux processus d'« inference », c'est-à-dire l'exécution de modèles prêts pour répondre aux requêtes des utilisateurs. Le président d'OpenAI, Greg Brockman, a souligné dans un podcast de l'entreprise qu'ils comprennent parfaitement leurs charges de travail (workload) et se sont concentrés sur l'accélération des domaines qui étaient insuffisamment servis.

Selon les informations, Jalapeño assure un coût très bas lors de l'utilisation de modèles d'écriture de code en temps réel. Bien que les tâches lourdes comme le pré-entraînement (pre-training) des modèles restent sur les équipements NVIDIA, une légère réduction des coûts d'inference aura un impact positif sur la stabilité financière de l'entreprise.

Un pas vers l'indépendance technologique

Avec cette initiative, OpenAI rejoint les rangs de géants tels que Google et Amazon. Ces entreprises ont également développé leurs propres puces « AI accelerator » pour accélérer les processus d'apprentissage automatique. Pour les utilisateurs, cette nouvelle pourrait signifier un fonctionnement plus rapide et plus stable de ChatGPT et d'autres services à l'avenir.

L'entreprise a indiqué dans son communiqué qu'elle ne se contente pas de créer des modèles, mais qu'elle optimise toute l'infrastructure sous-jacente — de l'architecture des puces aux systèmes de mémoire et aux technologies réseau. Une telle approche globale permet de rendre les modèles non seulement plus rapides, mais aussi moins coûteux pour les utilisateurs.

Selon ixbt.com, OpenAI développe actuellement activement des produits agentiques comme Codex ainsi que les centres de données qui les propulsent. Posséder ses propres puces permet à l'entreprise d'unifier parfaitement le logiciel et le matériel vers un objectif commun.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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