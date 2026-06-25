Cadeau inattendu de Samsung : une mise à jour pour Galaxy S8 et Note 8

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Cadeau inattendu de Samsung : une mise à jour pour Galaxy S8 et Note 8

Le géant technologique sud-coréen Samsung a annoncé une mise à jour logicielle inattendue pour ses smartphones datant de presque dix ans. Bien que la période de support officiel se soit terminée il y a plusieurs années, les appareils Galaxy S8, Galaxy S8+ et Galaxy Note 8 ont commencé à recevoir un nouveau firmware. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Ces trois modèles, lancés en 2017, avaient provoqué une véritable révolution dans l'industrie des appareils mobiles à l'époque. Généralement, les fabricants oublient complètement ces anciens modèles, mais Samsung a décidé de revoir le système en tenant compte de la fidélité des utilisateurs. La dernière mise à jour pour ces appareils avait été présentée en 2022.

Stabilité et efficacité du système

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau firmware est actuellement déployé pour les appareils sur le réseau de l'opérateur Verizon aux États-Unis. Depuis le 11 juin, les utilisateurs ont commencé à voir des notifications de mise à jour du système sur leurs smartphones. Cette mise à jour vise à améliorer l'efficacité globale du fonctionnement de l'appareil.

Selon la documentation, le nouveau pack inclut les changements suivants :

  • Optimisation du fonctionnement du système ;
  • Amélioration de la stabilité générale de l'appareil ;
  • Amélioration des performances de fonctionnement.
Il convient de noter que cette mise à jour n'ajoute pas de nouvelles fonctionnalités aux smartphones. De plus, les patchs de sécurité restent inchangés — les appareils fonctionnent toujours sur la base des protocoles de sécurité publiés en 2021. Néanmoins, le fait que le fabricant accorde de l'attention à des modèles aussi anciens est un cas rare dans le monde de la technologie.

Attentes pour l'Ouzbékistan et d'autres régions

Pour l'instant, ce firmware n'est confirmé que pour le marché outre-Atlantique. Il n'y a pas d'informations officielles sur la date à laquelle la mise à jour sera disponible pour les propriétaires de Galaxy S8 et Galaxy Note 8 dans d'autres régions, notamment en Ouzbékistan. Généralement, ces corrections techniques sont déployées progressivement dans d'autres zones.

Sur le marché des smartphones en Ouzbékistan, les appareils Samsung occupent toujours des positions de leader. Bien que les modèles Galaxy S8 et Note 8 soient aujourd'hui moralement obsolètes, ils ont toujours des acheteurs sur le marché de l'occasion grâce à leur écran de qualité et leur boîtier robuste. Une telle démarche du fabricant renforcera sans doute la confiance des utilisateurs envers la marque.

SamsungGalaxy S8Galaxy Note 8Mise à jourTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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