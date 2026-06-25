Microsoft change d'avis : 8 GB de RAM jugés suffisants pour Windows 11

La corporation Microsoft met à jour ses recommandations officielles concernant les exigences techniques nécessaires au fonctionnement stable du système d'exploitation Windows 11. L'entreprise reconnaît désormais que 8 GB de mémoire vive (RAM) sont tout à fait suffisants pour les tâches quotidiennes. Cette décision a été prise après de longs débats entre les utilisateurs et les experts. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, le géant technologique a clairement séparé les exigences pour Windows 11 et les fonctions d'AI Copilot+ dans son guide de sélection des appareils Surface. Selon ce guide, 8 GB de RAM suffisent pour des processus simples tels que la navigation web, le visionnage de vidéos, la lecture et l'utilisation d'applications de bureau.

Cependant, Microsoft a maintenu des exigences plus élevées pour ceux qui souhaitent utiliser pleinement les capacités de l'AI. Pour lancer les fonctions de la catégorie Copilot+ PC, l'ordinateur doit impérativement disposer d'au moins 16 GB de RAM et d'un SSD de 256 GB. Cela s'explique par la forte consommation de ressources des algorithmes d'AI.

Marketing et réactions des utilisateurs

Fait intéressant, Microsoft avait précédemment qualifié les 16 GB de RAM de norme minimale pour les ordinateurs modernes. Mais cette déclaration a suscité l'indignation de nombreux utilisateurs, car une grande partie du marché est toujours constituée d'ordinateurs portables dotés de 8 GB de RAM. Suite aux critiques, l'entreprise a été contrainte de supprimer l'article publié.

Actuellement, Microsoft continue de vendre ses Surface Laptop 13, Surface Pro 12 et certains modèles Surface Laptop professionnels avec 8 GB de RAM. Si l'entreprise avait strictement imposé les 16 GB comme norme obligatoire, ses propres produits auraient pu être perçus comme « obsolètes » ou « faibles ».

Cette nouvelle est également très importante pour le marché ouzbek. En effet, la majorité des ordinateurs portables vendus dans les magasins du pays sont équipés de 8 GB de RAM. La nouvelle recommandation de Microsoft permet aux propriétaires de tels appareils de travailler sereinement sous Windows 11, avec seulement quelques limitations lors de l'utilisation des fonctions d'AI les plus récentes.

Microsoft a officiellement déclaré 2026 comme « l'année des ordinateurs personnels avec AI ». À l'avenir, les capacités de Copilot devraient s'étendre davantage, ce qui augmentera inévitablement les exigences matérielles avec le temps. Pour l'instant, les utilisateurs ordinaires n'ont pas besoin de se précipiter pour mettre à jour leurs appareils.