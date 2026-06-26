La plateforme Polymarket victime d'une cyberattaque : des fonds d'utilisateurs volés

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La plateforme Polymarket victime d'une cyberattaque : des fonds d'utilisateurs volés

Polymarket, considéré comme le plus grand marché de prédictions au monde, a officiellement confirmé avoir été victime d'une cyberattaque ayant entraîné le vol de fonds d'utilisateurs. Selon les représentants de l'entreprise, le problème de sécurité est lié à un fournisseur de services tiers, ce qui a permis aux attaquants d'injecter des scripts malveillants dans le code du site. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

D'après Polymarket, cet incident n'a pas affecté tous les utilisateurs, mais seulement une partie d'entre eux. L'entreprise a déclaré que la situation est désormais sous contrôle et que les clients touchés sont en cours de contact. Plus important encore, la plateforme s'est engagée à rembourser intégralement (refunding) tous les fonds perdus à ses propres frais.

Montant des fonds volés et méthode d'attaque

Lors d'un entretien avec TechCrunch, Connor Brandi, représentant de Polymarket, a confirmé le vol, mais a refusé de divulguer les détails précis de l'incident et le montant exact des fonds détournés. Cependant, la firme PeckShield, spécialisée dans la sécurité blockchain, a annoncé sur sa page X que environ 3 millions de dollars en cryptomonnaies ont été volés suite à cette attaque.

Des analystes blockchain indépendants ont également confirmé cette information, soulignant qu'au moins 11 gros investisseurs ont subi des pertes sérieuses. La méthode utilisée était une campagne de phishing, où un code malveillant a forcé les utilisateurs à confirmer de fausses transactions. Par conséquent, les actifs numériques des portefeuilles des utilisateurs ont été transférés vers les adresses des hackers.

Un nouveau coup porté à la réputation de l'entreprise

Cette cyberattaque survient lors d'une semaine difficile pour Polymarket. Il y a quelques jours, l'entreprise s'est retrouvée impliquée dans une autre controverse. Des enquêtes ont révélé que la plateforme avait payé des blogueurs sur les réseaux sociaux pour promouvoir des vidéos montrant de faux gains. Ces vidéos étaient conçues pour tromper les utilisateurs et les attirer sur la plateforme, alors que de tels gains n'existaient pas en réalité.

Suite à ces accusations, l'entreprise a promis de soumettre tout son contenu publicitaire à un audit complet. La cyberattaque soulève désormais de sérieuses questions, non seulement sur l'éthique marketing, mais aussi sur la sécurité technique de la plateforme. Actuellement, les experts recommandent aux utilisateurs de vérifier la sécurité de leurs portefeuilles et de ne pas confirmer de requêtes suspectes.

Alors que des plateformes comme Polymarket gagnent en popularité, surtout à l'approche d'événements politiques et sportifs, de tels problèmes de sécurité peuvent nuire à la confiance des utilisateurs. Il est conseillé aux passionnés de cryptomonnaies, y compris en Ouzbékistan, d'être prudents lors de l'utilisation de plateformes internationales et d'utiliser l'authentification à deux facteurs ainsi que des cold wallets.

PolymarketCryptomonnaieCyberattaqueHackersBlockchain
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Nodirbek Razzokov
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