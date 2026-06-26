Le processeur anniversaire AMD Ryzen 7 5800X3D s'est vendu en quelques minutes aux États-Unis

Le légendaire processeur Ryzen 7 5800X3D d'AMD a provoqué un véritable buzz dès sa remise en vente dans son édition anniversaire (10th Anniversary Edition). Les ventes débutées le 29 juin sur le marché américain se sont terminées si rapidement que de nombreux acheteurs n'ont même pas eu le temps d'ajouter le produit à leur panier. Ce modèle reste l'un des puces les plus populaires parmi les gamers, ce qui a entraîné une explosion de la demande. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Tom’s Hardware, la version anniversaire a été épuisée en quelques minutes après son apparition sur les étagères des grands détaillants. Actuellement, il est impossible de trouver ce processeur dans les boutiques officielles. Les revendeurs ont immédiatement profité de cette pénurie pour faire grimper artificiellement les prix sur le marché.

Hausse brutale des prix et spéculation

Le prix officiel recommandé par le fabricant pour le modèle Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition est de 350 dollars. Cependant, sur des plateformes de vente en ligne comme eBay, le prix de ce processeur a grimpé entre 600 et 750 dollars. Cela représente presque le double du prix officiel.

Selon les informations, les premiers exemplaires ont déjà trouvé preneur pour des montants de 540 et 585 dollars. Dans le réseau MicroCenter aux États-Unis, le processeur est vendu non seulement seul, mais aussi en pack avec une carte mère et de la RAM. Les experts supposent que les spéculateurs achètent ces packs en magasin physique pour ensuite les décomposer et revendre les composants plus cher.

Caractéristiques techniques et particularités

Fait intéressant, d'un point de vue technique, l'édition anniversaire ne diffère pratiquement pas du modèle Ryzen 7 5800X3D standard. Bien qu'AMD ait indiqué l'utilisation d'une technologie mise à jour améliorant la communication entre les cristaux, les paramètres principaux restent inchangés :

8 cœurs et 16 threads ;

Fréquence d'horloge maximale — 4,5 GHz ;

Mémoire cache L3 — 96 MB (technologie 3D V-Cache) ;

Enveloppe thermique (TDP) — 105 W.

Ce processeur est considéré comme le sommet de la plateforme AM4 et affiche toujours des performances élevées dans les jeux modernes. Sur le marché ouzbek, les ordinateurs basés sur cette plateforme sont très populaires, et le modèle Ryzen 7 5800X3D reste l'option d'upgrade la plus judicieuse pour les gamers.

Pour l'instant, AMD n'a pas communiqué officiellement sur la sortie ou non de lots supplémentaires de ce modèle. Cependant, une demande aussi forte qu'aux États-Unis pourrait entraîner une légère hausse des prix dans d'autres régions. Il est recommandé aux passionnés de technologie d'acheter le produit uniquement auprès de fournisseurs officiels et fiables.