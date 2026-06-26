Bonne nouvelle pour les amateurs de smartphones compacts : Enough Phone présente un modèle de 5,2 pouces

Alors que le marché actuel des smartphones est saturé d'appareils aux grands écrans, une nouvelle solution s'offre aux utilisateurs nostalgiques des gadgets compacts. La startup Enough Phone a annoncé avoir commencé à travailler sur un nouveau smartphone doté d'un écran de 5,2 pouces, conçu pour tenir parfaitement dans la paume de la main. Ce projet vise à combler le segment des appareils de petite taille mais puissants, devenu rare aujourd'hui. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Selon les développeurs, l'Enough Phone sera un appareil « de niveau premium, mais abordable ». D'après ixbt.com, une campagne de financement sera lancée sur la plateforme Kickstarter pour financer le projet. Bien que les dates exactes de la campagne n'aient pas encore été révélées, le concept de l'appareil suscite déjà un vif intérêt.

Solutions aux problèmes : Autonomie et caméra de qualité

Bien que les smartphones compacts, notamment des modèles comme l'iPhone 13 mini, aient été appréciés des utilisateurs, ils présentaient deux inconvénients majeurs : une faible autonomie de batterie et des capacités photographiques limitées. L'équipe d'Enough Phone promet de porter une attention particulière à ces aspects. Ils affirment que le nouvel appareil sera équipé d'une batterie capable de tenir une journée d'utilisation active et d'une caméra principale haute résolution.

Pour l'instant, seuls des schémas de l'appareil ont été publiés. D'après ces images, le smartphone posséderait une seule caméra principale, un cadre métallique plat et un panneau arrière amovible fixé par des vis. Cela suggère un indice de réparabilité élevé pour l'appareil.

Logiciel et particularités

Une autre caractéristique unique du smartphone réside dans son système d'exploitation. Les utilisateurs auront le choix : utiliser le système Android standard ou une interface minimaliste débarrassée de tout élément distrayant. C'est une option idéale pour les adeptes de la détox numérique.

Il convient de noter que le projet Enough Phone n'existe pour l'instant que sur papier et sous forme de croquis initiaux. Les spécifications techniques, le prix et les délais de commercialisation pourraient varier selon les résultats de la campagne Kickstarter. Cependant, de telles initiatives dans le segment des smartphones compacts sont accueillies avec beaucoup d'enthousiasme dans le monde technologique.