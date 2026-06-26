Éruptions solaires de classe X attendues : risque de fortes tempêtes magnétiques sur Terre

Le prochain pic d'activité solaire pourrait avoir des effets significatifs sur la planète Terre. Selon les experts de l'Institut de géophysique appliquée, des éruptions solaires puissantes de classe X, la catégorie la plus élevée, sont prévues pour le 26 juin. Cet événement est crucial non seulement pour les chercheurs spatiaux, mais aussi pour la stabilité des systèmes technologiques sur Terre. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Les éruptions solaires sont divisées en cinq catégories principales selon leur puissance de rayonnement : A, B, C, M et X. Chaque classe suivante est dix fois plus puissante que la précédente. La classe X est le niveau le plus élevé et le plus dangereux, caractérisé par une libération d'énergie massive. Les experts soulignent que ce type d'événements a le potentiel d'affecter directement le champ magnétique de notre planète.

Risques pour les systèmes technologiques et les communications

De telles éruptions puissantes sont souvent accompagnées d'éjections de masse coronale — d'énormes flux de plasma solaire. Si ce nuage de plasma se déplace vers la Terre, il peut atteindre les couches supérieures de l'atmosphère et provoquer des tempêtes géomagnétiques d'intensités variables. Cela, à son tour, exerce une pression sérieuse sur les technologies modernes.

Plus précisément, de fortes tempêtes magnétiques peuvent causer des interruptions dans le fonctionnement des systèmes satellitaires, réduire la précision des appareils de navigation (GPS) et perturber complètement les communications radio à ondes courtes. De plus, des surcharges peuvent survenir dans les systèmes électroniques sensibles et les réseaux de transport d'électricité. Dans des régions où l'infrastructure technologique est en développement, comme l'Ouzbékistan, des baisses temporaires de la qualité des communications et de la vitesse d'Internet pourraient être observées.

Les experts notent les principaux axes d'impact suivants :

Dysfonctionnements de la navigation satellitaire et des canaux de communication ;

Augmentation de la tension dans les réseaux électriques aux hautes latitudes ;

Panne temporaire des radios et autres moyens de communication radio ;

Inconforts de santé pour les personnes sensibles aux conditions météorologiques.

Actuellement, les scientifiques surveillent attentivement les zones actives à la surface du Soleil . La force et la durée exactes des tempêtes magnétiques dépendront de la vitesse et de la direction du flux de plasma atteignant la Terre. Les observations précédentes montrent que les éruptions de classe X peuvent provoquer des fluctuations géomagnétiques durant plusieurs jours.

Il convient de noter que ces phénomènes naturels font partie intégrante du cycle solaire, et la science moderne étudie des mesures pour minimiser leurs conséquences. Cependant, comme l'activité attendue le 26 juin pourrait être l'une des plus élevées des derniers mois, les experts recommandent de prendre des précautions.