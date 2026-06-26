Goodram présente les nouveaux modules de mémoire Rival DDR4 Radiant : le retour des barrettes de 4 GB

La célèbre marque polonaise Goodram a franchi une étape inattendue sur le marché de la mémoire vive. L'entreprise a dévoilé sa nouvelle gamme Rival DDR4 Radiant. La particularité de cette ligne est le retour de modules de 4 GB, considérés comme obsolètes pour les systèmes modernes. Ce choix témoigne de la demande toujours élevée pour des solutions budgétaires dans le monde technologique. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, la série Goodram Rival DDR4 Radiant comprend des variantes de 4, 8, 16 et 32 GB pour répondre à divers besoins. Tous les modules fonctionnent à une vitesse de 3200 MT/s, ce qui constitue aujourd'hui le standard pour les ordinateurs de bureau et les systèmes de jeu d'entrée de gamme. Les timings sont fixés à CL16 ou CL18, et la tension est de 1,2 V ou 1,35 V selon la modification.

Spécifications techniques et approche du design

Les nouveaux modules de mémoire sont basés sur des puces DRAM de qualité et un circuit imprimé (PCB) noir. Côté design, le fabricant a utilisé des dissipateurs thermiques dans un style « pseudo-gaming ». Deux choix de couleurs sont proposés aux acheteurs : des modèles avec dissipateurs rouges ou verts. Ces dissipateurs ne servent pas seulement l'esthétique, mais permettent également une dissipation plus efficace de la chaleur des puces.

Sur le marché ouzbek, les produits Goodram sont également reconnus pour leur abordabilité. Le retour des barrettes de 4 GB pourrait être idéal, notamment pour les ordinateurs assemblés pour les institutions publiques, les écoles et les travaux de bureau simples. Dans un contexte de légère hausse des prix de la RAM ces dernières années, de tels modules de petite capacité permettent de réduire le coût du système.

Selon les experts, les modules de 4 GB sont principalement destinés au segment OEM, c'est-à-dire aux assembleurs d'ordinateurs. Bien qu'au moins 8 GB de RAM soient recommandés pour un fonctionnement stable de Windows 10 ou Windows 11 aujourd'hui, l'utilisation de deux modules de 4 GB en mode dual-channel peut être plus efficace qu'un seul module de 8 GB.

En conclusion, cette nouveauté de Goodram vise à couvrir tous les segments du marché. La série Rival DDR4 Radiant peut satisfaire aussi bien les utilisateurs recherchant une grande capacité (32 GB) que ceux souhaitant mettre à jour leur ordinateur avec un coût minimal. Bien que les prix de vente exacts n'aient pas encore été annoncés, on s'attend à ce qu'ils soient parmi les plus compétitifs de leur catégorie.