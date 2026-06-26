Le Nothing Phone 4b dévoilé avant sa sortie : caractéristiques techniques et fonctionnalités

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Le Nothing Phone 4b dévoilé avant sa sortie : caractéristiques techniques et fonctionnalités

La marque britannique Nothing s'apprête à lancer officiellement son prochain smartphone abordable, le Nothing Phone 4b. Avant la présentation de l'appareil, toutes ses caractéristiques techniques principales et ses variantes de design ont fuité sur le web. Cette nouveauté est considérée comme une étape stratégique visant à renforcer la position de l'entreprise sur le segment milieu de gamme. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations, le Nothing Phone 4b sera disponible en trois couleurs et proposera deux variantes de stockage : 8/128 GB et 8/256 GB. D'après les informations diffusées par ixbt.com, le matériel du smartphone repose sur la plateforme Snapdragon 6 Gen 4 de Qualcomm, destinée aux appareils de milieu de gamme. Cette puce assure l'efficacité énergétique et une performance équilibrée pour les tâches quotidiennes.

Écran et capacités de l'appareil photo

Le smartphone est équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces. Grâce à la prise en charge d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, cet écran se distingue par la fluidité des images et la luminosité des couleurs. De telles spécifications sont généralement réservées aux modèles plus coûteux, et la marque Nothing rend cette technologie accessible à un public plus large.

En ce qui concerne les capacités photographiques, le module principal du Nothing Phone 4b disposera d'un appareil photo de 50 mégapixels. Bien qu'aucune information détaillée sur les capteurs supplémentaires n'ait été communiquée pour le moment, la caméra principale promet des images de haute qualité et un fonctionnement efficace en mode nuit. Le style visuel distinctif de la marque devrait être conservé sur ce modèle.

Autonomie et fiabilité

L'un des points forts de l'appareil devrait être sa batterie. Le smartphone est doté d'une batterie d'une capacité de 5400 mAh, garantissant plus d'une journée d'autonomie pour les utilisateurs actifs. Combinée au processeur Snapdragon 6 Gen 4, cette source d'énergie permet à l'appareil de fonctionner longtemps sans surchauffer.

L'insider Yogesh Brar, qui a diffusé ces informations, avait précédemment prédit avec précision les caractéristiques de nombreux appareils tels que le Redmi A1, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, ainsi que le OnePlus 11, avant leur sortie. Compte tenu de cela, on peut supposer que ces informations sur le Nothing Phone 4b sont très proches de la réalité.

Sur le marché ouzbek, les produits de la marque Nothing ont déjà gagné en popularité auprès des jeunes grâce à leur design inhabituel et leurs éléments de boîtier transparents. La sortie du nouveau modèle à un prix abordable augmentera sans aucun doute sa compétitivité sur le marché local.

NothingSmartphoneTechnologieSnapdragonGadgets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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