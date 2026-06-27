La mystérieuse « soucoupe volante » d'Elon Musk est revenue de l'espace pour la première fois

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La mystérieuse « soucoupe volante » d'Elon Musk est revenue de l'espace pour la première fois

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, a franchi une nouvelle étape importante dans le domaine des technologies spatiales. Le nouvel et mystérieux appareil de SpaceX, nommé Starfall, a été récupéré dans les eaux de l'océan Pacifique grâce au navire Shannon. L'appareil, qui a attiré l'attention de nombreux observateurs en raison de son apparence, a été transporté avec succès au port de Long-Beach. C'est ce qu'informe le site Ixbt.com .

Le projet Starfall est une capsule réutilisable en forme de disque développée par SpaceX, se distinguant par son design inhabituel. L'appareil mesure 3,1 mètres de diamètre et seulement 0,75 mètre de hauteur. Sur les photos rendues publiques, on peut voir que l'appareil est enveloppé dans une bâche spéciale pour le protéger des regards curieux.

Caractéristiques techniques et objectif de la mission

Selon les informations d'ixbt.com, cet appareil a été lancé en orbite le 23 juin 2026 depuis le site SLC-40 en Floride à bord d'une fusée Falcon 9. La partie inférieure de l'appareil Starfall, à savoir l'écran de protection thermique, est fabriquée en fibre de carbone et recouverte d'un matériau résistant aux hautes températures. Elle comprend également deux réservoirs à haute pression (COPV) et des réservoirs auxiliaires de gaz comprimé.

Le poids de ce bouclier thermique est d'environ 700 kg. Pendant la mission, lors de la rentrée atmosphérique, l'écran thermique et la plaque supérieure se séparent. Il s'agit de la première mission de démonstration pour SpaceX afin de tester son système de retour de cargaisons depuis l'espace.

L'objectif principal du projet Starfall est d'acheminer en toute sécurité jusqu'à 1000 kg de charge utile de l'orbite vers la Terre. Pour l'instant, les spécialistes de SpaceX n'ont pas fourni de rapport détaillé sur les résultats finaux et les données recueillies, mais le retour intact de l'appareil est considéré comme une étape réussie.

Cette nouvelle est également significative pour les pays comme l'Ouzbékistan, dont l'intérêt pour l'exploration spatiale croît. Des systèmes de livraison de fret abordables et fiables permettront à l'avenir de ramener rapidement sur Terre des échantillons provenant de laboratoires spatiaux ou des produits fabriqués dans l'espace. Cela devrait ouvrir une nouvelle ère dans le domaine de l'astronautique privée.

SpaceXElon MuskStarfallEspaceTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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