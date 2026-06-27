Révolution dans le monde des batteries : lancement de la production de masse des accumulateurs sodium-ion

Un tournant technologique attendu depuis longtemps s'est produit dans l'industrie des véhicules électriques : les batteries sodium-ion sont officiellement passées à l'étape de la production de masse. Le fait que Changan Automobile ait commencé à installer ces nouveaux éléments de puissance dans ses véhicules pourrait mettre fin à l'hégémonie des batteries lithium-ion dans le secteur. Cela réduira non seulement les coûts de production, mais propulsera également la popularisation des véhicules électriques vers une nouvelle étape. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Ixbt.com, le principal avantage de cette nouvelle technologie réside dans son coût. Alors que les batteries au lithium traditionnelles utilisent des composants coûteux en cuivre, les éléments sodium-ion utilisent des collecteurs de courant doubles en feuille d'aluminium. Cette méthode a permis de réduire considérablement les coûts des matières premières tout en préservant les principaux paramètres structurels de la batterie. Les fabricants accélèrent l'introduction de cathodes polyanioniques pour assurer la stabilité à long terme du bloc batterie.

Compétitivité des prix et efficacité économique

Actuellement, le coût des éléments sodium-ion a atteint le niveau des batteries lithium-fer-phosphate (LFP). Selon les analyses, au premier trimestre 2026, les coûts de production pour un watt-heure de capacité sodium-ion se situaient dans une fourchette de 0,051 à 0,059 dollar. À titre de comparaison, le prix des éléments LFP, considérés comme les plus abordables du marché actuel, est estimé à environ 0,050 dollar.

Les modèles industriels indiquent qu'avec l'augmentation de l'efficacité de la production, le coût des batteries au sodium continuera de baisser. Cela est également crucial pour les pays où le marché des véhicules électriques se développe rapidement, comme l'Ouzbékistan. Des batteries moins chères entraînent directement une baisse du prix final des véhicules électriques, les rendant accessibles à une plus large population.

Performances en climat froid

Un autre avantage des accumulateurs sodium-ion est leur résistance aux conditions météorologiques extrêmes. Les éléments à matrice physique sont beaucoup plus résistants aux variations thermiques et climatiques que les variantes au lithium traditionnelles. En particulier, les batteries au sodium peuvent conserver plus de 90 % de leur capacité nominale même par un froid de -20 °C. Cet indicateur est crucial pour les régions connaissant des hivers rigoureux.

En comparaison, les batteries lithium-fer-phosphate standard peuvent perdre plus de 80 % de leur puissance dans les mêmes conditions de froid. Des plateformes de test étendues confirment que la nouvelle technologie fonctionne efficacement même à une température de -40 °C. Cela résout presque totalement le problème de la réduction drastique de l'autonomie des véhicules électriques en hiver.

En matière de sécurité, l'architecture sodium-ion affiche également des résultats élevés. En raison de sa structure chimique interne, le seuil d'emballement thermique de ces batteries est supérieur à 200 °C. Cet indicateur assure un mécanisme de protection fiable contre les risques d'incendie en cas de court-circuit. Ainsi, la nouvelle génération de batteries devient non seulement moins chère et plus durable, mais aussi plus parfaite du point de vue de la sécurité.