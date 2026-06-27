Le géant néerlandais des semi-conducteurs ASML, en collaboration avec le centre de recherche TNO, a annoncé le passage de la technologie des puces photoniques à une nouvelle étape. L'objectif principal de ce projet est de mettre en place la production de masse de circuits intégrés utilisant la lumière pour l'échange de données en Europe et de créer une révolution industrielle. Une nouvelle ligne de production en cours de construction au High Tech Campus d'Eindhoven, aux Pays-Bas, deviendra le site principal. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Les puces photoniques diffèrent fondamentalement des circuits intégrés traditionnels en silicium. Alors que les puces classiques transmettent les données via des signaux électriques, la technologie photonique utilise la lumière (photons). Selon ixbt.com, cette approche permet d'augmenter la vitesse de transmission des données de plusieurs ordres de grandeur tout en réduisant drastiquement la consommation d'énergie. Cela devrait résoudre l'un des plus grands problèmes des technologies modernes : la surchauffe et la consommation énergétique élevée.

Nouvelle plateforme technologique et opportunités

Dans le cadre du projet, ASML installera ses équipements de lithographie les plus avancés, notamment des scanners DUV et I-Line, dans la nouvelle usine. Cette ligne servira non seulement à la recherche scientifique, mais aussi à tester les technologies de production en série de puces photoniques. Selon les experts, cette étape est cruciale pour passer des prototypes de laboratoire aux produits industriels réels.

Le processus de production utilisera des wafers de 6 pouces basés sur le phosphure d'indium (InP). Ce matériau est considéré comme plus efficace que le silicium dans le domaine de la photonique, offrant de meilleurs résultats pour la génération et le contrôle des signaux optiques. La nouvelle technologie devrait d'abord être appliquée dans les domaines suivants :

Centres de données (Data-centers) à haute vitesse ;

Télécommunications et réseaux 5G/6G ;

Calculateurs et ordinateurs quantiques ;

Équipements de diagnostic médical et capteurs de haute précision.

Le projet ne se limite pas à la production. L'Université technique d'Eindhoven, l'Université de Twente et le centre national PITC y participent également. Les partenaires visent à organiser des séminaires scientifiques et des démonstrations technologiques pour les acteurs de l'industrie. Cela accélérera considérablement le processus de transformation des recherches scientifiques en produits commerciaux.

L'indépendance technologique de l'Europe

La direction d'ASML est convaincue que ce partenariat renforcera la position de l'Europe sur le marché des semi-conducteurs. Alors que les entreprises asiatiques et américaines dominent actuellement la production de circuits intégrés, les avancées en photonique pourraient donner un avantage compétitif à l'Union européenne. Cette stratégie vise à réduire la dépendance de la région envers les fournisseurs externes.

Pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui traversent une transformation numérique rapide, de telles technologies seront cruciales à l'avenir. L'amélioration de l'efficacité des centres de données et l'élévation de la vitesse d'Internet dépendent directement de ces changements technologiques fondamentaux. La démocratisation des puces photoniques laisse présager une transformation complète de nos gadgets et de nos systèmes de communication au cours de la prochaine décennie.