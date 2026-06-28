Pari spatial entre Elon Musk et Masayoshi Son : les centres de données orbitaux sont-ils nécessaires

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Pari spatial entre Elon Musk et Masayoshi Son : les centres de données orbitaux sont-ils nécessaires

L'idée de créer des centres de données orbitaux dans l'espace, proposée par Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, suscite de vifs débats dans le monde technologique. En particulier, Masayoshi Son, fondateur et dirigeant de SoftBank, a remis en question l'efficacité économique et la pertinence de ce projet. Ces discussions surviennent alors que la course à l'intelligence artificielle (AI) s'accélère comme jamais auparavant. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Lors d'une récente assemblée générale des actionnaires, Masayoshi Son a souligné que la construction de centres de données dans l'espace n'aurait pas d'impact significatif sur la réduction des coûts. Selon lui, la mise en œuvre de projets aussi complexes demande trop de temps. Dans la lutte pour l'AI, les prochaines années sont bien plus cruciales que des événements qui se produiraient dans dix ans.

Dans le podcast Equity de TechCrunch, des experts ont analysé cette critique de Son, rappelant que le dirigeant de SoftBank était lui-même connu pour avoir investi dans des projets risqués et inattendus. Cependant, cette fois, Masayoshi Son privilégie une approche plus pragmatique. Sa position est que les besoins actuels en puissance de calcul doivent être résolus sur Terre.

Une nouvelle opportunité commerciale pour SpaceX ?

L'analyste Sean O'Kane considère ce plan d'Elon Musk comme une source de revenus supplémentaire pour SpaceX. Si un réseau de centres de données orbitaux était créé, cela nécessiterait la mise à jour et le lancement constants de satellites. Cela garantirait, en retour, un flux constant de commandes pour SpaceX.

Actuellement, la pénurie de puces produites par des géants comme NVIDIA force de nombreuses entreprises à chercher des alternatives. Par exemple, OpenAI prévoit de produire ses propres puces, tandis que des startups comme Groq proposent de nouveaux types de puissance de calcul. SpaceX cherche également à s'imposer sur ce marché en collaborant avec de grands acteurs tels que Google et Anthropic.

L'idée principale des centres de données orbitaux est que les basses températures spatiales pourraient réduire les coûts de refroidissement des serveurs. Cependant, les experts craignent que la latence dans la transmission des données et la courte durée de vie des satellites n'annulent cet avantage. C'est précisément sur ces points que Masayoshi Son s'appuie pour questionner la rentabilité du projet.

Ces tendances mondiales sont également importantes pour le marché technologique de l'Ouzbékistan. Alors que la numérisation et l'implémentation des technologies AI s'accélèrent dans le pays, le lieu et la forme de la puissance de calcul influenceront directement le prix des futurs services cloud.

En conclusion, le conflit entre les rêves orbitaux d'Elon Musk et la vision réaliste de Masayoshi Son définira la direction future du monde technologique. Pour l'instant, toute l'attention est portée sur les prochaines étapes d'OpenAI, NVIDIA et d'autres leaders de l'AI.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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