L’iQOO Neo 11 Ultra présenté : batterie de 9100 mAch et puissant Dimensity 9500M

Le nouveau smartphone flagship de la marque iQOO, l’iQOO Neo 11 Ultra, a été officiellement présenté sur le marché chinois. Selon Ixbt.com, cet appareil a attiré l’attention du marché mobile grâce à ses caractéristiques techniques avancées, sa batterie massive et son prix abordable, devenant l’un des rares gadgets de sa catégorie à offrir une autonomie exceptionnelle. C’est ce que rapporte Ixbt.com.

En Chine, le prix du nouveau smartphone commence à 3399 yuans, soit environ 500 dollars. Après prise en compte des subventions publiques locales, les acheteurs peuvent acquérir ce flagship pour 2899 yuans (430 $). Aucune information officielle n’a encore été communiquée concernant sa sortie sur les marchés internationaux, mais son rapport qualité-prix suscite déjà un vif intérêt dans le monde de la technologie.

Performances et matériel avancé

L’iQOO Neo 11 Ultra est l’un des premiers smartphones du marché à intégrer le processeur MediaTek Dimensity 9500M. Ce SoC se distingue de la version standard du Dimensity 9500 par un cœur graphique en moins (11 au lieu de 12), tout en conservant l’ensemble de ses autres capacités. Le processeur fonctionne avec une mémoire vive LPDDR5X Ultra moderne, offrant une vitesse allant jusqu’à 9600 Mbit/s, ainsi qu’un stockage UFS 4.1.

Pour améliorer encore les capacités du smartphone, une puce Q2 dédiée a été installée afin d’améliorer la qualité d’image jusqu’au format 2K. Le système de refroidissement 8K Ice Dome empêche la surchauffe grâce à une chambre à vapeur d’une superficie de 8000 millimètres carrés. Le logiciel choisi est OriginOS 6.

Écran et fonctions d’affichage avancées

Pour les amateurs de jeux mobiles, l’appareil dispose d’un écran de 6,83 pouces basé sur le matériau Visionox F2, avec une résolution 2K. Cette dalle prend en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Sa luminosité maximale globale atteint 2000 nits, tandis que la luminosité locale de pointe s’élève à 4500 nits. La fréquence d’échantillonnage tactile atteint quant à elle 500 Hz.

Batterie record et appareil photo

L’une des principales particularités du modèle est sa batterie de 9100 mAch, la plus grande de l’histoire de la série Neo. Grâce à son anode en silicium de quatrième génération, la batterie offre une densité énergétique de 886 W·ch/litr. L’appareil prend en charge la charge rapide de 100 W ainsi qu’un mode d’alimentation directe contournant la batterie.

Selon le fabricant, cette gigantesque réserve d’énergie permet de jouer à des jeux MOBA pendant 13,7 heures sans interruption ou de regarder des vidéos courtes pendant 23 heures. L’appareil photo principal repose sur un capteur Sony LYTIA 700V de 50 mégapixels (1/1.56 pouces) doté d’une stabilisation optique. Il est accompagné d’un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’une caméra frontale de 16 mégapixels.

Le smartphone est doté d’un cadre latéral en aluminium, d’un panneau arrière mat et d’un verre de protection renforcé. Il bénéficie d’une certification IP69 contre l’eau et la poussière. Un lecteur d’empreintes ultrasonique moderne est également intégré sous l’écran.