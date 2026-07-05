Nokia revient avec des téléphones à touches dotés d'intelligence artificielle

·50·Technologie
Nokia revient avec des téléphones à touches dotés d'intelligence artificielle

La marque Nokia est de retour sur le marché avec une nouvelle génération de téléphones à touches. La société HMD Global a annoncé quatre modèles : Nokia 200 4J, Nokia 210 4J, Nokia 215 4J deuxième génération et Nokia 235 4J deuxième génération.

Les nouveaux téléphones disposent d'un assistant d'intelligence artificielle capable de recevoir des commandes vocales. Il peut trouver un contact dans le répertoire et l'appeler, activer la lampe de poche, régler une alarme et accomplir une série d'autres tâches.

Le Nokia 200 4J se distingue des précédents modèles à touches de l'entreprise. Le téléphone est équipé d'une caméra frontale et permet les appels vidéo.

Via le service HMD Chat, il est possible d'effectuer des appels vidéo depuis cet appareil vers des personnes utilisant un smartphone. Il s'agit de la première solution de ce type pour les téléphones à touches sous la marque Nokia.

L'entreprise a pour objectif d'ajouter des fonctionnalités modernes aux téléphones à touches tout en conservant une utilisation simple.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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