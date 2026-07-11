Un superordinateur désigne le favori du match Norvège — Angleterre

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Un superordinateur désigne le favori du match Norvège — Angleterre

Avant le quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la Norvège et l'Angleterre, le superordinateur d'Opta a calculé les probabilités de victoire. Selon les pronostics, l'Angleterre est favorite, mais les chiffres indiquent que la rencontre ne sera pas à sens unique.

La probabilité que le match se prolonge en prolongation ou aux tirs au but est particulièrement élevée.

L'Angleterre a près de 50 % de chances

Selon les calculs d'Opta, la probabilité que l'équipe nationale d'Angleterre gagne dans le temps réglementaire est de 49,5 %.

Ce résultat fait de l'équipe de Thomas Tuchel le grand favori de ce quart de finale.

Quelles sont les chances de la Norvège ?

La probabilité d'une victoire de la Norvège dans les 90 minutes est estimée à 25,8 %.

Néanmoins, des joueurs comme Erling Haaland, Martin Ødegaard et Alexander Sørloth peuvent poser de sérieux problèmes à n'importe quel adversaire.

Le match pourrait aller en prolongation

Le superordinateur a estimé à 24,7 % la probabilité que le temps réglementaire se termine sur un match nul.

Dans ce cas, le vainqueur sera déterminé lors des prolongations ou aux tirs au but.

Pronostic Opta

  • Victoire de l'Angleterre — 49,5 % ;

  • Victoire de la Norvège — 25,8 % ;

  • Match nul et prolongation — 24,7 %.

Le match Norvège — Angleterre débutera à 02h00 (heure de Tachkent). La question est désormais de savoir si les chiffres se confirmeront sur le terrain.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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