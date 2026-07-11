Un superordinateur désigne le favori du match Norvège — Angleterre

Avant le quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la Norvège et l'Angleterre, le superordinateur d'Opta a calculé les probabilités de victoire. Selon les pronostics, l'Angleterre est favorite, mais les chiffres indiquent que la rencontre ne sera pas à sens unique.

La probabilité que le match se prolonge en prolongation ou aux tirs au but est particulièrement élevée.

L'Angleterre a près de 50 % de chances

Selon les calculs d'Opta, la probabilité que l'équipe nationale d'Angleterre gagne dans le temps réglementaire est de 49,5 %.

Ce résultat fait de l'équipe de Thomas Tuchel le grand favori de ce quart de finale.

Quelles sont les chances de la Norvège ?

La probabilité d'une victoire de la Norvège dans les 90 minutes est estimée à 25,8 %.

Néanmoins, des joueurs comme Erling Haaland, Martin Ødegaard et Alexander Sørloth peuvent poser de sérieux problèmes à n'importe quel adversaire.

Le match pourrait aller en prolongation

Le superordinateur a estimé à 24,7 % la probabilité que le temps réglementaire se termine sur un match nul.

Dans ce cas, le vainqueur sera déterminé lors des prolongations ou aux tirs au but.

Pronostic Opta

Victoire de l'Angleterre — 49,5 % ;

Victoire de la Norvège — 25,8 % ;

Match nul et prolongation — 24,7 %.

Le match Norvège — Angleterre débutera à 02h00 (heure de Tachkent). La question est désormais de savoir si les chiffres se confirmeront sur le terrain.