Typhon « Bavi » au Japon : 12 blessés (vidéo)

·38·Monde
Typhon « Bavi » au Japon : 12 blessés (vidéo)

Douze personnes ont été blessées à la suite du puissant typhon « Bavi » dans la préfecture d'Okinawa, au sud du Japon, a rapporté TASS.

Selon les informations, les victimes ont été principalement blessées par des objets volants ou par des chutes dues aux vents violents. Sur l'île touristique de Miyako, deux touristes ont été emportées par les vagues, mais ont réussi à regagner le rivage malgré leurs blessures.

La vitesse du vent dans la zone du typhon dépasse les 40 m/s, atteignant par endroits 55 m/s. De telles vitesses peuvent renverser une voiture légère. « Bavi » se déplace vers le nord-ouest le long de la région d'Okinawa en direction des côtes chinoises à une vitesse de 25 km/h.

Le vent violent s'accompagne de fortes pluies. Jusqu'à 250 mm de précipitations sont attendus dans la région au matin du 12 juillet. Les autorités mettent en garde la population contre les risques d'inondations et de glissements de terrain.

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