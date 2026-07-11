Révolution aéronautique : l'Electra EL9, capable de décoller en 45 mètres, en cours de certification

La société américaine Electra Aero a franchi une étape importante vers la commercialisation de l'avion hybride-électrique EL9, qui devrait révolutionner l'aviation régionale. La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a terminé la première phase du processus de certification du nouveau modèle en approuvant le document G-1 Issue Paper. Ce document constitue l'ensemble des règles de base pour les avions dotés de technologies non conventionnelles et définit la manière dont le régulateur évaluera les nouvelles solutions d'ingénierie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Pour le projet Electra EL9, l'achèvement de cette étape est le résultat de sept mois de négociations intensives et de plusieurs années de collaboration. Selon ixbt.com, l'entreprise avait déposé sa demande de certification en novembre 2023. Le projet passe désormais à la phase G-2, au cours de laquelle seront définies des méthodes précises pour confirmer la sécurité de l'avion, y compris les essais au sol et les contrôles en vol.

Avantage technologique et vols courte distance

La caractéristique principale du modèle Electra EL9 est sa capacité à décoller et à atterrir sur une distance extrêmement courte. Selon les calculs des ingénieurs, une piste de seulement 45 mètres suffit à cet aéronef. À titre de comparaison, la plupart des avions régionaux modernes nécessitent des pistes de plusieurs centaines de mètres.

Les capacités techniques de l'avion se caractérisent par les aspects suivants :

Capacité de transport jusqu'à 9 passagers ;

Autonomie de vol de 330 milles marins (environ 610 km) ;

Efficacité énergétique grâce à une motorisation hybride-électrique ;

Possibilité d'utiliser de petites pistes en périphérie urbaine et dans les zones industrielles.

Cette technologie pourrait transformer radicalement le système de transport régional. La dépendance vis-à-vis des grands aéroports diminue, ce qui permet de réduire les coûts logistiques et de gagner du temps pour les passagers. Le système hybride promet non seulement d'être respectueux de l'environnement, mais aussi d'avoir des coûts d'exploitation bien inférieurs à ceux des avions traditionnels.

L'intérêt pour de tels projets est élevé à l'échelle mondiale. Par exemple, des rapports ont mentionné le développement en Russie de l'avion "Partizan", basé sur un concept similaire. Cependant, il n'existe actuellement aucune nouvelle information sur l'état de ce projet, ce qui fait d'Electra Aero le leader de ce segment.

Pour des pays comme l'Ouzbékistan, avec ses régions montagneuses et ses localités rurales isolées, de tels avions compacts nécessitant peu d'espace pourraient jouer un rôle clé dans le développement du tourisme intérieur et de la logistique à l'avenir. Pour l'instant, l'Electra EL9 poursuit avec succès ses phases de test.