La date de présentation et les caractéristiques techniques du Motorola Edge 70 Max ont été révélées

Cherchant à restaurer sa position sur le marché des smartphones, Motorola se prépare à dévoiler son prochain appareil phare : le modèle Edge 70 Max. Selon les informations officielles publiées par l'entreprise, le nouveau smartphone sera présenté au grand public lors d'un événement spécial qui se tiendra en Inde le 15 juillet. Cet appareil devrait concurrencer sérieusement les principaux flagships du marché grâce à ses performances élevées et sa capacité énergétique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Selon la publication ixbt.com, le Motorola Edge 70 Max sera équipé du tout dernier processeur Snapdragon 8 Gen 5. Le fabricant souligne qu'avec ce chipset, le smartphone a réussi à obtenir plus de 3 millions de points au test benchmark AnTuTu. Pour assurer un fonctionnement stable de l'appareil, une chambre à vapeur d'une surface de 5500 mm² a été installée, empêchant ainsi la surchauffe. La capacité de la mémoire vive (RAM) est de 12 GB.

Écran et qualité d'image

La partie affichage de l'appareil intègre également des technologies modernes. Le modèle Edge 70 Max est doté d'un panneau LTPO de haute qualité avec une résolution QHD+. Le taux de rafraîchissement de l'écran est de 144 Hz, ce qui garantit une fluidité parfaite pour les jeux et les animations de l'interface. Le plus surprenant est que la luminosité maximale de l'écran atteindrait 7000 nit, permettant une visibilité claire même en plein soleil.

L'écran prend en charge une profondeur de couleur de 10 bits et couvre entièrement la gamme de couleurs DCI-P3. Pour protéger l'écran contre les impacts extérieurs, un verre de protection Corning Gorilla Glass 7i est installé. Ces caractéristiques font du smartphone un outil pratique non seulement pour regarder du contenu, mais aussi pour travailler sur des graphismes de niveau professionnel.

Autonomie et capacités de charge

L'un des points forts du nouveau flagship est sa batterie. Les ingénieurs de Motorola ont décidé d'équiper l'appareil d'une batterie de 7100 mAh. Une telle capacité garantit que le smartphone servira longtemps, même en mode d'utilisation intensive. De plus, la technologie de charge filaire rapide de 90 W permet de recharger la batterie en peu de temps.

Le Motorola Edge 70 Max sera le premier modèle de la série à disposer d'une fonction de charge sans fil magnétique. Ce système magnétique de 25 W offre un confort supplémentaire aux utilisateurs. Le boîtier de l'appareil est en aluminium et le panneau arrière en verre, ce qui lui confère un aspect premium. Côté appareil photo, il est confirmé qu'un capteur Sony de 50 mégapixels jouera le rôle principal.

Pour l'instant, le prix exact du modèle Motorola Edge 70 Max n'a pas été divulgué. Cependant, les spécifications techniques et les solutions innovantes présentées indiquent que ce smartphone se situera dans le segment de prix élevé. L'arrivée de ce modèle sur le marché via des canaux officiels ou non sera sans aucun doute une nouvelle intéressante pour les passionnés de technologie.