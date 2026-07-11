Les compositions probables avant le choc Haaland – Kane

·129·Sport
Les compositions probables avant le choc Haaland – Kane

Dans le troisième quart de finale de la Coupe du Monde 2026, les équipes nationales de Norvège et d'Angleterre se disputeront une place en demi-finale. Les compositions probables des deux équipes ont été dévoilées avant la rencontre.

L'attention se portera naturellement sur les deux buteurs, Erling Haaland et Harry Kane. Cependant, le résultat pourrait être décidé non seulement par les attaquants, mais aussi par la bataille au milieu de terrain.

La Norvège mise sur ses stars

Côté norvégien, Martin Ødegaard devrait organiser le jeu, tandis qu'Alexander Sørloth et Erling Haaland animeront la ligne d'attaque.

Antonio Nusa pourrait également poser des problèmes à la défense anglaise grâce à sa vitesse et ses qualités en un contre un.

L'Angleterre devrait opter pour une attaque puissante

Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon et Harry Kane sont attendus dans le onze de départ de l'Angleterre.

Au milieu de terrain, Declan Rice et Elliot Anderson devraient être titulaires, tandis que John Stones et Ezri Konsa pourraient former la charnière centrale.

Coupe du Monde 2026. Quart de finale

Norvège – Angleterre

Norvège : Nyland, Ryerson, Heggem, Ajer, Wolfe, Sander Berge, Patrick Berg, Ødegaard, Sørloth, Nusa, Haaland.

Angleterre : Pickford, Spence, Konsa, Stones, O'Riley, Anderson, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane.

Quand le match commence-t-il ?

Le quart de finale entre la Norvège et l'Angleterre débutera à 02h00, heure de Tachkent.

Le principal enjeu de ce match est de savoir lequel, entre Haaland et Kane, mènera son équipe en demi-finale.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Harry Kane explique comment il maintient son haut niveau à 32 ansHarry Kane explique comment il maintient son haut niveau à 32 ansAujourd'hui, 20:55Un superordinateur désigne le favori du match Norvège — AngleterreUn superordinateur désigne le favori du match Norvège — AngleterreAujourd'hui, 20:48Thomas Tuchel réagit aux jeux psychologiques d'Erling HaalandThomas Tuchel réagit aux jeux psychologiques d'Erling HaalandAujourd'hui, 18:59Crise chez les Diables Rouges : Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois envisagent leur retraite internationaleCrise chez les Diables Rouges : Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois envisagent leur retraite internationaleAujourd'hui, 18:53«Ce débat est créé par les médias» : Martínez répond aux questions sur l'arbitrage«Ce débat est créé par les médias» : Martínez répond aux questions sur l'arbitrageAujourd'hui, 18:18Solbakken désigne l'Angleterre comme favorite, mais lance un avertissement importantSolbakken désigne l'Angleterre comme favorite, mais lance un avertissement importantAujourd'hui, 18:11
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan