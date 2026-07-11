Les compositions probables avant le choc Haaland – Kane

Dans le troisième quart de finale de la Coupe du Monde 2026, les équipes nationales de Norvège et d'Angleterre se disputeront une place en demi-finale. Les compositions probables des deux équipes ont été dévoilées avant la rencontre.

L'attention se portera naturellement sur les deux buteurs, Erling Haaland et Harry Kane. Cependant, le résultat pourrait être décidé non seulement par les attaquants, mais aussi par la bataille au milieu de terrain.

La Norvège mise sur ses stars

Côté norvégien, Martin Ødegaard devrait organiser le jeu, tandis qu'Alexander Sørloth et Erling Haaland animeront la ligne d'attaque.

Antonio Nusa pourrait également poser des problèmes à la défense anglaise grâce à sa vitesse et ses qualités en un contre un.

L'Angleterre devrait opter pour une attaque puissante

Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon et Harry Kane sont attendus dans le onze de départ de l'Angleterre.

Au milieu de terrain, Declan Rice et Elliot Anderson devraient être titulaires, tandis que John Stones et Ezri Konsa pourraient former la charnière centrale.

Coupe du Monde 2026. Quart de finale

Norvège – Angleterre

Norvège : Nyland, Ryerson, Heggem, Ajer, Wolfe, Sander Berge, Patrick Berg, Ødegaard, Sørloth, Nusa, Haaland.

Angleterre : Pickford, Spence, Konsa, Stones, O'Riley, Anderson, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane.

Quand le match commence-t-il ?

Le quart de finale entre la Norvège et l'Angleterre débutera à 02h00, heure de Tachkent.

Le principal enjeu de ce match est de savoir lequel, entre Haaland et Kane, mènera son équipe en demi-finale.