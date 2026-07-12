L'identité de la personne masquée aux funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei a été révélée

De l'ayatollah Ali Khamenei, la mystérieuse personne aperçue au premier rang lors des funérailles, portant un masque noir, a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont supposé qu'il s'agissait de son fils, Mojtaba Khamenei, pressenti comme le nouveau guide suprême de l'Iran.

Cependant, Iran International rapporte que la personne vue lors de la cérémonie n'était pas Mojtaba Khamenei, mais Mohammad Javad Khamenei, le petit-fils aîné du défunt guide suprême.

Selon le rapport, il se tenait au premier rang des funérailles, portant un masque noir et une casquette de baseball, participant aux rites religieux. C'est son apparence qui a alimenté diverses spéculations et débats en ligne.

La publication affirme que Mohammad Javad Khamenei a été grièvement blessé lors des frappes aériennes du 28 février, attribuées aux États-Unis et à Israël. Selon certaines sources, il a dû porter un masque en raison de graves brûlures au visage. Des rapports, s'appuyant sur des renseignements américains, indiquent également que Mojtaba Khamenei aurait été gravement blessé lors des mêmes attaques.

Selon les informations, l'ayatollah Ali Khamenei est décédé à l'âge de 86 ans et ses funérailles ont duré six jours. Les médias d'État iraniens ont rapporté que jusqu'à 43 millions de personnes ont participé aux cérémonies.

Parallèlement, il est rapporté que Mojtaba Khamenei a publié une déclaration écrite via Telegram, promettant de venger la mort de son père.