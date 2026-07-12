Fermeture temporaire des jardins d'enfants au Karakalpakstan en raison de la canicule

En raison de la hausse brutale des températures dans la République du Karakalpakstan, les activités des établissements d'enseignement préscolaire publics et privés de la ville de Noukous et de huit autres districts seront temporairement suspendues. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Enseignement préscolaire et scolaire de la République du Karakalpakstan.

Il est précisé qu'en raison des conditions météorologiques caniculaires, les jardins d'enfants de plusieurs régions suspendront temporairement leurs activités pour une période déterminée, conformément aux décisions des gouverneurs des villes et des districts.

En particulier, les établissements d'enseignement préscolaire de la ville de Noukous seront fermés du 13 au 18 juillet 2026. Dans le district d'Amou-Daria, cette restriction sera en vigueur du 13 au 15 juillet. Dans les districts de Berouniy, Takhiatach, Choumanay, Mouynak, Kanlikoul et Tout-Koul, les jardins d'enfants ne fonctionneront pas du 13 au 17 juillet. Dans le district de Khodjeïli, la période de fermeture durera du 13 au 18 juillet.

Le ministère souligne que cette décision a été prise afin de protéger la santé des enfants contre les effets de la forte chaleur, d'assurer leur sécurité et de prévenir d'éventuelles conséquences négatives. La procédure de suspension temporaire des activités est mise en œuvre sur la base des conclusions et recommandations des services de santé publique et d'épidémiologie.

Par ailleurs, les autorités ont appelé les parents à accorder une attention particulière à la santé de leurs enfants, à éviter de les laisser longtemps en plein air pendant les heures les plus chaudes de la journée et à respecter strictement les précautions nécessaires.