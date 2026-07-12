Tension entre Jude Bellingham et Thomas Tuchel : que se passe-t-il au sein de l'équipe d'Angleterre ?

Après la difficile victoire de l'Angleterre contre la Norvège en quart de finale de la Coupe du Monde, une tension inattendue a éclaté au sein de l'équipe. La star du Real Madrid, Jude Bellingham, a réagi vivement aux critiques de l'entraîneur Thomas Tuchel, exposant publiquement les désaccords sur le style de jeu de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors du match disputé à Miami, l'Angleterre s'est imposée 2-1, décrochant ainsi sa place en demi-finale. Bien que Bellingham, auteur d'un doublé, ait été le héros du match, le technicien allemand a qualifié les performances de l'équipe de « lentes et médiocres ». Tuchel a souligné que, malgré la victoire, le niveau de jeu affiché par les joueurs ne répondait pas à ses exigences.

La réponse cinglante de Bellingham

Lors d'un entretien avec un journaliste d'ITV Sport, informé des critiques de l'entraîneur, Jude Bellingham a réagi avec indifférence. « Quoi qu'il arrive, nous avons tout donné sur le terrain. Je consacre toute mon attention et ma gratitude à mes coéquipiers qui ont accompli ce travail acharné », a déclaré le milieu de terrain de 23 ans.

Bellingham a également laissé entendre que l'entraîneur ne saisissait pas suffisamment la réalité du terrain et la force de l'adversaire. Selon lui, il n'est pas facile de jouer contre une Norvège composée de stars comme Erling Haaland, Martin Ødegaard et Alexander Sørloth, surtout dans des conditions d'humidité élevée. « Peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est que de jouer contre de tels adversaires dans ces conditions », a ajouté le joueur.

L'exigence de l'entraîneur et l'ambiance au sein de l'équipe

Selon Goal.com, Thomas Tuchel a déclaré dans ses analyses d'après-match que l'Angleterre avait eu de la chance et que les erreurs techniques avaient été trop nombreuses. « Mon esprit n'était pas pleinement satisfait de ce match. Nous devions jouer plus vite et avec plus de précision. De nombreuses erreurs injustifiées auraient pu nous coûter cher », a déclaré Tuchel lors de la conférence de presse.

Néanmoins, l'entraîneur a affirmé qu'il n'y avait aucun conflit entre lui et l'équipe, qu'il aimait ses joueurs et qu'il croyait en leur potentiel. Selon lui, souligner ces lacunes ouvertement avant le choc contre l'Argentine en demi-finale servira à la progression de l'équipe.

Le match en lui-même a été très difficile. La Norvège avait pris l'avantage grâce à un but d'Andreas Schjelderup. Cependant, grâce au talent de Bellingham et aux passes décisives d'Anthony Gordon, l'Angleterre a pu renverser la situation. Selon Bellingham, on ne peut pas toujours gagner avec du beau jeu : « Parfois, il ne s'agit pas de faire mille passes, mais de gagner par des matchs 'sales' et difficiles ».

Désormais, l'Angleterre attend l'Argentine de Lionel Messi en demi-finale. Avant ce choc, l'unité interne de l'équipe et l'alignement avec les exigences tactiques de l'entraîneur seront cruciaux.