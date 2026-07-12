Révolution dans l'impression 3D : les microsystèmes désormais imprimés en une seule pièce en quelques secondes

·0·Technologie
Révolution dans l'impression 3D : les microsystèmes désormais imprimés en une seule pièce en quelques secondes

Des chercheurs de l'Université de l'Utah ont réussi une percée majeure dans la technologie d'impression 3D. Leur nouvelle méthode permet d'imprimer des détails complexes à l'échelle microscopique en seulement 20 secondes, à l'aide d'une seule impulsion laser. Cette découverte devrait remplacer les méthodes traditionnelles d'impression par couches, améliorant radicalement la vitesse et la qualité de production des microsystèmes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les imprimantes 3D classiques forment un objet couche par couche, du bas vers le haut. Cependant, selon les informations d'ixbt.com, le nouveau système crée toute la structure simultanément. Cette approche permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'augmenter la résistance du produit. Étant donné que les liaisons entre les couches sont généralement le point faible des pièces 3D, la nouvelle méthode permet à la pièce d'apparaître sous une forme monolithique.

La puissance de la projection holographique

La technologie repose sur un masque nanostructuré spécial. Ce masque transforme le faisceau laser en une projection holographique volumétrique du futur produit. Lorsque la lumière traverse un matériau photosensible appelé SU-8, elle agit simultanément sur les points nécessaires à l'intérieur du polymère et forme instantanément une structure tridimensionnelle.

Ce développement s'appuie sur les principes de la photolithographie utilisée dans la production de puces électroniques. La différence réside dans le fait que, dans l'industrie des semi-conducteurs, cette méthode n'est utilisée que pour créer des images planes, alors que les scientifiques l'ont adaptée pour générer des objets volumétriques. L'élément principal du système, une lentille zéro, compense la diffusion de la lumière à l'intérieur du polymère et dirige l'énergie vers des points précisément définis.

Applications pratiques et perspectives d'avenir

Au cours des expériences, les chercheurs ont réussi à préparer un réseau de micro-tubes d'un diamètre de seulement 6 micromètres. Il est intéressant de noter que, bien que la longueur de ces tubes soit 120 fois supérieure à leur diamètre, ils conservent une résistance mécanique élevée. Les tests ont prouvé que ces microcanaux peuvent déplacer des fluides par effet capillaire.

La nouvelle technologie peut être largement utilisée dans les domaines suivants :

  • Dispositifs microfluidiques et systèmes de laboratoire ;
  • Composants de microélectronique ;
  • Systèmes optiques de haute précision ;
  • Capteurs microscopiques pour la médecine.

Pour l'instant, la méthode présente des limites spécifiques : dans la version actuelle, il est possible de contrôler entièrement deux dimensions spatiales, mais le produit final conserve une forme volumétrique. L'équipe de scientifiques travaille actuellement sur un modèle amélioré doté d'un contrôle tridimensionnel complet sans perte de vitesse ni de précision d'impression. Cette découverte devrait constituer la base de la production de masse des microsystèmes à l'avenir.

3D-ПринтерТехнологияЛазерМикроэлектроникаИнновация
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Acer présente le smartphone Sospiro A15 avec écran arrière dans le style du Xiaomi 17 ProAcer présente le smartphone Sospiro A15 avec écran arrière dans le style du Xiaomi 17 ProAujourd'hui, 10:26La Chine a-t-elle testé une nouvelle arme capable de neutraliser Starlink ?La Chine a-t-elle testé une nouvelle arme capable de neutraliser Starlink ?Aujourd'hui, 10:20Une technologie de superposition de 10 puces ultra-fines développée en Corée du SudUne technologie de superposition de 10 puces ultra-fines développée en Corée du SudAujourd'hui, 07:52Le fils de Steve Jobs mise sur l'AI pour traiter le cancerLe fils de Steve Jobs mise sur l'AI pour traiter le cancerAujourd'hui, 05:25La Chine développe une boîte noire spéciale pour les vaisseaux spatiaux nucléairesLa Chine développe une boîte noire spéciale pour les vaisseaux spatiaux nucléairesAujourd'hui, 05:22Le processus de certification du Boeing 737 MAX 7 touche à sa fin : 13 ans d'attente prennent finLe processus de certification du Boeing 737 MAX 7 touche à sa fin : 13 ans d'attente prennent finAujourd'hui, 04:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance