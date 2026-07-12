Vivo présente le nouveau modèle Y05e pour le segment abordable

Vivo, acteur incontournable du marché des smartphones, enrichit sa gamme d'appareils d'entrée de gamme avec le nouveau Vivo Y05e. Cet appareil se distingue par son prix abordable et la robustesse nécessaire aux besoins quotidiens. Selon le portail Ixbt.com, ce nouveau modèle est principalement destiné aux utilisateurs classiques et à ceux ayant besoin d'un appareil doté d'une grande autonomie. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Le smartphone Vivo Y05e est équipé d'un écran IPS de 6,74 pouces prenant en charge une résolution HD+ (1600 × 720 pixels). La grande taille de l'écran offre un confort optimal pour regarder des vidéos et naviguer sur les réseaux sociaux. Le processeur Unisoc T606 a été choisi comme base technique, capable d'exécuter les tâches quotidiennes de manière stable.

Capacités techniques et mémoire

En ce qui concerne la mémoire, le smartphone dispose de 4 GB de RAM et de 64 GB de stockage interne. Suivant les tendances actuelles, les fabricants ont ajouté la possibilité d'étendre la mémoire vive virtuellement jusqu'à 8 GB. Cela garantit la fluidité du système lors de l'utilisation simultanée de plusieurs applications.

En matière de logiciel, le Vivo Y05e est assez avancé : il fonctionne sous Android 16 avec la surcouche propriétaire OriginOS 6. L'intégration des dernières mises à jour logicielles sur un appareil économique permet aux utilisateurs de profiter de nouvelles fonctionnalités.

Robustesse et autonomie

L'un des points forts du nouveau modèle est son niveau de protection. Le boîtier de l'appareil est protégé contre la poussière et les éclaboussures selon la norme IP64. De plus, le smartphone a reçu une certification de résistance aux chocs basée sur une norme militaire, ce qui le protège contre les chutes accidentelles.

L'autonomie du smartphone est assurée par une batterie de 5150 mAh. Une telle capacité est suffisante pour une utilisation active de l'appareil pendant plus d'une journée. L'appareil propose également les fonctionnalités supplémentaires suivantes :

Port USB-C moderne ;

Connecteur 3,5 mm pour écouteurs traditionnels ;

Appareil photo principal de 8 mégapixels ;

Caméra frontale de 5 mégapixels.

Sur le marché, ce type de smartphone abordable a toujours été très demandé. Avec un prix d'environ 150 dollars, le Vivo Y05e devient un excellent choix pour les étudiants, les personnes âgées ou ceux qui recherchent un téléphone secondaire. L'appareil pèse 199 grammes et mesure 167,3 × 76,95 mm.