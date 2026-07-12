Vivo présente le nouveau modèle Y05e pour le segment abordable

·33·Technologie
Vivo présente le nouveau modèle Y05e pour le segment abordable

Vivo, acteur incontournable du marché des smartphones, enrichit sa gamme d'appareils d'entrée de gamme avec le nouveau Vivo Y05e. Cet appareil se distingue par son prix abordable et la robustesse nécessaire aux besoins quotidiens. Selon le portail Ixbt.com, ce nouveau modèle est principalement destiné aux utilisateurs classiques et à ceux ayant besoin d'un appareil doté d'une grande autonomie. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Le smartphone Vivo Y05e est équipé d'un écran IPS de 6,74 pouces prenant en charge une résolution HD+ (1600 × 720 pixels). La grande taille de l'écran offre un confort optimal pour regarder des vidéos et naviguer sur les réseaux sociaux. Le processeur Unisoc T606 a été choisi comme base technique, capable d'exécuter les tâches quotidiennes de manière stable.

Capacités techniques et mémoire

En ce qui concerne la mémoire, le smartphone dispose de 4 GB de RAM et de 64 GB de stockage interne. Suivant les tendances actuelles, les fabricants ont ajouté la possibilité d'étendre la mémoire vive virtuellement jusqu'à 8 GB. Cela garantit la fluidité du système lors de l'utilisation simultanée de plusieurs applications.

En matière de logiciel, le Vivo Y05e est assez avancé : il fonctionne sous Android 16 avec la surcouche propriétaire OriginOS 6. L'intégration des dernières mises à jour logicielles sur un appareil économique permet aux utilisateurs de profiter de nouvelles fonctionnalités.

Robustesse et autonomie

L'un des points forts du nouveau modèle est son niveau de protection. Le boîtier de l'appareil est protégé contre la poussière et les éclaboussures selon la norme IP64. De plus, le smartphone a reçu une certification de résistance aux chocs basée sur une norme militaire, ce qui le protège contre les chutes accidentelles.

L'autonomie du smartphone est assurée par une batterie de 5150 mAh. Une telle capacité est suffisante pour une utilisation active de l'appareil pendant plus d'une journée. L'appareil propose également les fonctionnalités supplémentaires suivantes :

  • Port USB-C moderne ;
  • Connecteur 3,5 mm pour écouteurs traditionnels ;
  • Appareil photo principal de 8 mégapixels ;
  • Caméra frontale de 5 mégapixels.
Sur le marché, ce type de smartphone abordable a toujours été très demandé. Avec un prix d'environ 150 dollars, le Vivo Y05e devient un excellent choix pour les étudiants, les personnes âgées ou ceux qui recherchent un téléphone secondaire. L'appareil pèse 199 grammes et mesure 167,3 × 76,95 mm.

VivoСмартфонТехнологияAndroidБюджет
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Série Redmi Note 17 : batterie de 9000 mAh et nouveaux processeurs SnapdragonSérie Redmi Note 17 : batterie de 9000 mAh et nouveaux processeurs SnapdragonAujourd'hui, 12:55Révolution dans l'impression 3D : les microsystèmes désormais imprimés en une seule pièce en quelques secondesRévolution dans l'impression 3D : les microsystèmes désormais imprimés en une seule pièce en quelques secondesAujourd'hui, 11:29Acer présente le smartphone Sospiro A15 avec écran arrière dans le style du Xiaomi 17 ProAcer présente le smartphone Sospiro A15 avec écran arrière dans le style du Xiaomi 17 ProAujourd'hui, 10:26La Chine a-t-elle testé une nouvelle arme capable de neutraliser Starlink ?La Chine a-t-elle testé une nouvelle arme capable de neutraliser Starlink ?Aujourd'hui, 10:20Une technologie de superposition de 10 puces ultra-fines développée en Corée du SudUne technologie de superposition de 10 puces ultra-fines développée en Corée du SudAujourd'hui, 07:52Le fils de Steve Jobs mise sur l'AI pour traiter le cancerLe fils de Steve Jobs mise sur l'AI pour traiter le cancerAujourd'hui, 05:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %