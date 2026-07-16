Elon Musk construit la plus grande usine de puces au monde : ASML commence à s'adapter

Le projet Terafab, planifié par l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, se prépare à révolutionner l'industrie des semi-conducteurs. ASML, le leader mondial des équipements de haute technologie nécessaires à la fabrication de puces, a officiellement annoncé qu'il révisait ses plans de production pour 2027 et 2028 afin de répondre aux besoins de cette immense usine de Musk. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Roger Dassen, directeur financier d'ASML, l'entreprise est en communication constante avec tous ses grands clients et est informée de leurs projets de construction pour les années à venir. Selon ixbt.com, le projet Terafab est devenu une partie intégrante des plans stratégiques d'ASML. Cela signifie que la nouvelle entreprise de Musk sera l'un des principaux acheteurs de machines de lithographie de pointe.

Terafab : Un nouveau géant dans le monde des semi-conducteurs

Le projet Terafab sera érigé à Austin, au Texas. Il ne s'agit pas seulement d'une usine, mais du plus grand complexe au monde destiné à produire des puces d'IA et des micro-composants pour les besoins de Tesla, SpaceX et xAI. L'objectif principal du projet est d'éliminer les ruptures dans la chaîne logistique et de centraliser tous les processus.

Actuellement, le processus de fabrication des puces est dispersé à travers le monde : la conception se fait à un endroit, la fabrication des cristaux à un autre, tandis que leur assemblage avec les blocs de mémoire et l'emballage final ont lieu dans des régions totalement différentes. Terafab, quant à lui, unifiera toutes les étapes, de la conception à l'emballage du produit fini, sur un seul site.

Des files d'attente se forment pour la lithographie EUV

Les représentants d'ASML indiquent que les commandes d'équipements de lithographie EUV (ultraviolet extrême) pour 2027 sont déjà presque complètes. Un grand nombre de commandes a également été reçu pour 2028. Cette technologie est la seule solution au monde pour créer les puces les plus puissantes et les plus petites (2-3 nanomètres).

Pour les pays dépendant des importations technologiques, ces changements mondiaux auront un impact indirect. Si Elon Musk parvient à réduire la pénurie de puces grâce à son usine, cela pourrait contribuer à stabiliser les prix des véhicules électriques, des serveurs et des appareils électroménagers à l'avenir.

Le succès du projet Terafab est crucial non seulement pour Tesla ou SpaceX, mais pour l'ensemble du marché mondial de l'IA. L'attention sérieuse portée par un géant comme ASML à ce projet prouve que les plans de Musk ne sont pas de simples ambitions, mais une stratégie basée sur des calculs précis.