Les technologies d'intelligence artificielle de Yandex obtiennent une certification de sécurité internationale

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Les technologies d'intelligence artificielle de Yandex obtiennent une certification de sécurité internationale

Yandex a obtenu la certification internationale ISO/IEC 42001 pour le développement responsable de l'ensemble de sa famille de réseaux de neurones Alice AI. Ce document prestigieux confirme la transparence, la sécurité et l'efficacité des processus de création des technologies d'intelligence artificielle de l'entreprise. C'est ce qu'a rapporté le service de presse de l'entreprise. Selon Ixbt.com rapporte cette information.

Les modèles Alice AI LLM (texte), Alice AI ART (image) et Alice AI VLM (multimodal) ont passé avec succès un audit indépendant. Cet ensemble de modèles constitue la base de l'assistant vocal Alisa AI, bien connu aujourd'hui. Le processus de certification a couvert tous les aspects de la gestion des réseaux de neurones, y compris la formation du personnel et les étapes de mise en œuvre pratique des modèles.

Selon les résultats de l'audit, les données des utilisateurs dans toutes les versions du système Alice AI sont protégées conformément aux exigences des normes internationales. Il a également été confirmé que les erreurs potentielles et les anomalies imprévues dans le système sont constamment contrôlées et surveillées. Cela garantit un haut niveau de sécurité lors de l'interaction avec l'intelligence artificielle.

Transparence technologique et normes internationales

Les experts ont confirmé que Yandex assure la transparence à toutes les étapes du développement et de l'utilisation des réseaux de neurones. La norme ISO/IEC 42001 évalue non seulement la qualité technique, mais aussi le respect des normes éthiques et juridiques. Il s'agit d'une garantie importante pour les utilisateurs de ces services, y compris sur les marchés régionaux.

Il convient de noter que Yandex a été la première entreprise en Russie à obtenir cette certification en 2025. À l'époque, seul le modèle linguistique de base YandexGPT avait passé l'audit, mais désormais, la portée de la certification s'est élargie pour inclure les modèles visuels et multimodaux. Cela témoigne de l'importance accordée par l'entreprise aux questions de sécurité dans la course technologique mondiale.

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'intègre profondément dans notre vie quotidienne, notamment via les smartphones et les appareils intelligents. L'obtention d'une certification internationale par des systèmes comme Alice AI renforce la confiance des utilisateurs envers ces technologies. Selon ixbt.com, le fait que le processus d'audit couvre tout le cycle de vie du réseau de neurones garantit sa stabilité.

En conclusion, de telles avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle sont importantes non seulement pour les développeurs, mais aussi pour les utilisateurs ordinaires. En effet, la confidentialité des données personnelles et la fiabilité des informations fournies par les réseaux de neurones restent l'un des enjeux les plus cruciaux du monde numérique moderne.

YandexAlice AIIntelligence ArtificielleTechnologieSécurité
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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