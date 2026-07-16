Les retrouvailles d'un soldat à son retour du service militaire font polémique

·7·Monde
Les retrouvailles d'un soldat à son retour du service militaire font polémique

Sur les réseaux sociaux, une vidéo montrant les retrouvailles d'un soldat avec ses proches à la gare, après avoir terminé son service militaire, suscite de vifs débats.

Dans la vidéo, on voit la mère du soldat s'approcher précipitamment pour serrer son fils dans ses bras après une longue attente. Cependant, le jeune homme contourne sa mère pour se précipiter d'abord vers sa petite amie. Cette situation a laissé la mère quelque peu en retrait.

Ces images ont suscité des avis divergents parmi les internautes. Certains avancent que le jeune homme aurait dû, avant tout, serrer dans ses bras sa mère, celle qui lui a donné la vie et qui a attendu son retour sain et sauf.

D'autres utilisateurs abordent la situation différemment, soulignant que chacun est libre de choisir qui il souhaite embrasser en premier et qu'il n'est pas juste de tirer des conclusions basées sur une seule vidéo.

Cette courte séquence vidéo a provoqué des milliers de commentaires et de discussions sur les réseaux sociaux, divisant les internautes en deux camps opposés.

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