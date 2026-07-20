Visa commence à intégrer les cryptomonnaies aux paiements traditionnels

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Visa commence à intégrer les cryptomonnaies aux paiements traditionnels

Visa, l'un des plus grands systèmes de paiement au monde, a franchi une étape révolutionnaire sur le marché des actifs numériques. L'entreprise a lancé une plateforme interne appelée Visa Stablecoin Platform, qui permet aux banques et aux structures fintech de travailler avec des stablecoins via les systèmes de paiement existants. Cette innovation garantit une intégration plus profonde des cryptomonnaies dans les pratiques financières quotidiennes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Grâce à cette initiative, Visa vise à étendre l'utilisation des actifs numériques au sein de son vaste réseau, qui couvre plus de 15 000 institutions financières et plus de 200 millions de points de vente. Les stablecoins sont un type de cryptomonnaie dont la valeur est généralement liée au dollar américain selon un ratio de 1:1 et adossée à des réserves stables ; contrairement aux crypto-actifs traditionnels, ils sont conçus pour les règlements quotidiens.

Opérations financières rapides et transparentes

Selon Rubail Birwadker, responsable du développement chez Visa, l'objectif principal n'est pas seulement de donner accès aux stablecoins, mais de les adapter pleinement aux processus bancaires et aux systèmes de transfert d'argent des clients. Selon iXBT.com, la nouvelle plateforme simplifie considérablement l'intégration de ces actifs dans l'infrastructure financière existante.

Pour les commerçants et les entrepreneurs, l'utilisation des stablecoins offre plusieurs avantages. Premièrement, les règlements sont effectués presque instantanément, et deuxièmement, les coûts de transaction sont nettement inférieurs à ceux des virements bancaires traditionnels. Comme toutes les opérations passent par la blockchain, le système génère des enregistrements transparents et immuables.

Le stablecoin OUSD, proposé par le consortium Open Standard, a été choisi comme premier actif de la nouvelle infrastructure. Visa continuera également à prendre en charge d'autres actifs numériques populaires, notamment l'USDC de Circle et l'USDG de Paxos. L'entreprise développe cette orientation depuis 2020.

Concurrence et perspectives du marché

Visa traite déjà plusieurs milliards de dollars d'opérations liées aux stablecoins, et le volume de paiement annuel total de l'entreprise approche les 15 000 milliards de dollars. L'arrivée d'un acteur aussi majeur est également importante pour les pays en transition vers une économie numérique, car la mise à jour des systèmes de paiement internationaux accroît l'ouverture financière mondiale.

La concurrence sur le marché s'intensifie également. Alors que Mastercard a déjà introduit un système de règlement par stablecoins pour les banques, American Express participe également activement aux initiatives autour de l'OUSD. Cela indique que dans un avenir proche, la frontière entre la monnaie traditionnelle et la cryptomonnaie disparaîtra complètement.

VisaCryptomonnaieStablecoinBlockchainFintech
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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