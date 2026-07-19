Fin des 11 ans d'exonération fiscale pour les batteries au lithium en Chine

Le gouvernement chinois a officiellement décidé de mettre fin à la politique d'exonération de la taxe à la consommation sur les batteries au lithium, en vigueur depuis 2015. La fin de cette période de 11 ans d'avantages fiscaux devrait avoir un impact non seulement sur les fabricants de batteries, mais aussi sur le marché mondial des véhicules électriques. Cette décision affecte directement la formation des prix dans l'industrie automobile mondiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon les données d'ixbt.com, le prix moyen actuel des cellules de batterie au lithium-fer-phosphate (LFP) est estimé entre 0,36 et 0,4 yuan par Wh, tandis que les cellules lithium-ion ternaires se situent entre 0,55 et 0,6 yuan. Compte tenu du fait que la capacité des batteries de la plupart des véhicules électriques varie de 55 kWh à 100 kWh, et de 36 à 55 kWh pour les véhicules hybrides, les nouveaux taux d'imposition représenteront une charge supplémentaire significative sur le prix des voitures.

Augmentation des taux d'imposition et des prix

Selon le nouveau règlement, si le taux d'imposition est fixé à 2 %, le coût de production d'un véhicule entièrement électrique augmentera de 396 à 1200 yuans. Si le taux d'imposition atteint 4 %, ce chiffre pourrait grimper jusqu'à 2400 yuans (environ 330 dollars). Pour les modèles hybrides, l'augmentation des prix devrait se situer dans une fourchette allant de 260 à 1320 yuans.

Selon les experts, l'augmentation des prix due à la taxe à la consommation représentera moins de 1 % de la valeur totale du véhicule. Bien que ce chiffre soit bien inférieur aux fluctuations brutales des prix des matières premières au lithium, il pourrait poser un problème sérieux pour les fabricants. La raison en est que la concurrence sur le marché automobile chinois est actuellement extrêmement forte et que les marges bénéficiaires sont faibles.

Nouvelle pression sur les fabricants

De janvier à mai de cette année, la rentabilité de la production automobile en Chine n'était que de 1,5 %. De nombreuses entreprises fonctionnent encore à perte. Dans ces conditions, une augmentation des coûts de production de quelques centaines de yuans constitue une pression financière supplémentaire pour les géants de l'automobile qui luttent déjà avec une faible rentabilité.

Le nouveau système fiscal devrait être introduit progressivement :

À partir du 1er septembre 2026, une taxe à la consommation de 2 % sera prélevée sur les batteries sans mercure, les batteries nickel-hydrure métallique et les batteries lithium-ion ;

À partir du 1er septembre 2027, ce taux d'imposition sera porté à 4 %.

Ces changements affecteront inévitablement le marché ouzbek, car la majeure partie des véhicules électriques entrant dans notre pays provient précisément de Chine. L'augmentation des coûts de production pourrait également se refléter dans les prix à l'exportation. Cependant, il n'est pas exclu que l'optimisation des processus technologiques et la baisse du prix du lithium puissent compenser partiellement cette charge fiscale.