Un nouveau leader dans la course à l'IA : le modèle chinois Kimi K3 inquiète OpenAI

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Un nouveau leader dans la course à l'IA : le modèle chinois Kimi K3 inquiète OpenAI

Le nouveau modèle d'IA open source Kimi K3, présenté par la société chinoise Moonshot, a attiré l'attention des experts du secteur et des grandes entreprises technologiques. Ayant rapidement grimpé dans le classement Arena, ce développement représente une concurrence sérieuse pour des géants commerciaux comme OpenAI et Anthropic. Cet événement a porté la lutte entre systèmes fermés et ouverts sur le marché mondial de la technologie à un nouveau niveau. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le modèle Kimi K3 affiche des résultats impressionnants avec ses spécifications techniques. Il possède 2,8 billions de paramètres et est capable de traiter du texte et des images. L'un des aspects les plus importants du modèle est sa fenêtre de contexte, qui couvre environ 1 million de tokens. Cela permet aux utilisateurs d'analyser et de traiter simultanément d'énormes volumes de données.

Kimi Delta Attention : le nouveau secret de l'efficacité

Selon ixbt.com, le modèle Kimi K3 utilise une architecture innovante appelée Kimi Delta Attention (KDA). Cette technologie augmente considérablement l'efficacité du système lors du traitement de longues requêtes. Habituellement, dans les grands modèles de langage, à mesure que la taille du contexte augmente, la mémoire nécessaire pour stocker les données intermédiaires augmente également, ce qui ralentit le système.

L'architecture KDA utilise une approche hybride : elle combine trois états qui stockent les données sous forme compressée et un état permettant un accès complet aux informations. Cette méthode permet de conserver les parties importantes de la conversation sous forme de "résumé" et de se référer au contexte complet si nécessaire. En conséquence, la charge sur la zone mémoire spéciale appelée KV cache est réduite et le système fonctionne plus rapidement.

De plus, le modèle intègre la technologie WideEP, qui répartit les tâches de calcul entre les accélérateurs. Bien que cela aide à l'optimisation de la mémoire, la consommation d'énergie globale du système et la demande en mémoire HBM à haute vitesse restent élevées. Cela fait du Kimi K3 non seulement un système intelligent, mais aussi techniquement très complexe.

"Communisme de l'IA" et la réaction d'OpenAI

Ce succès chinois a suscité une vive inquiétude au sein de la direction d'OpenAI. Dean W. Ball, responsable du développement stratégique de l'entreprise, a critiqué sur le réseau social X la croissance rapide des modèles open source. Selon lui, le fait que l'IA devienne un bien ouvert et gratuit pour tous pourrait mener à un scénario de "communisme total de l'IA".

Un représentant d'OpenAI a qualifié les investissements massifs dans l'infrastructure de calcul des modèles ouverts chinois de facteur de ralentissement. Selon lui, considérer l'IA comme une richesse sociale plutôt que comme un produit commercial pourrait nuire aux innovations et à la stabilité financière du secteur à l'avenir.

Pour les utilisateurs et les développeurs, l'émergence de modèles open source comme Kimi K3 est une grande opportunité. De tels systèmes créent des conditions permettant aux startups locales et aux chercheurs d'utiliser des technologies de pointe sans licences coûteuses. À l'heure actuelle, la concurrence entre les systèmes fermés comme OpenAI et les projets ouverts comme Moonshot devrait déterminer l'orientation du secteur IT pour les années à venir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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