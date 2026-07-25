Un événement sans précédent s'est produit dans le monde de l'aviation : deux tout nouveaux Boeing 737 MAX 8 livrés à la compagnie aérienne brésilienne GOL Linhas Aereas à l'automne 2025 ont été retirés du service après même pas six mois d'exploitation. Le fait que ces aéronefs aient été rachetés pour être démontés en pièces détachées au lieu d'être réparés stupéfie les experts du secteur. C'est ce que rapporte Ixbt.com le rapporte.

Immatriculés sous les numéros PS-GRM et PS-GRN, ces appareils avaient été remis au transporteur aérien en septembre et novembre 2025. Cependant, selon les informations d'ixbt.com, ils ont cessé leurs vols réguliers dès février 2026 et ont été acheminés en mars vers l'aéroport de Pinal en Arizona (États-Unis), un centre de stockage et de recyclage d'avions. C'est la première fois qu'un avion de la famille Boeing 737 MAX est mis au rebut après une période aussi courte.

Défauts techniques et inefficacité économique

Il est rapporté que cette décision a été motivée par des pannes techniques chroniques survenues lors du processus de fabrication des avions. En particulier, des problèmes avec les moteurs CFM LEAP-1B ainsi que des défauts liés au centrage de l'aéronef ont entraîné l'exclusion fréquente des appareils des vols et une augmentation brutale des coûts de maintenance.

Pour la compagnie aérienne, il s'est avéré plus rentable de restituer ces avions défectueux au loueur plutôt que de les exploiter. De son côté, la société de leasing a revendu les appareils à l'entreprise britannique AerFin. Cette dernière a pour objectif de démonter les avions pour les revendre sur le marché des pièces détachées plutôt que de les conserver entiers.

Un nouveau coup dur pour la réputation de Boeing

Cette situation renforce les inquiétudes concernant le contrôle de la qualité des produits de Boeing. Ces dernières années, le géant de l'aviation américain a fait face à de graves problèmes à plusieurs reprises. Auparavant, l'entreprise avait également été contrainte de radier l'un de ses premiers modèles Boeing 777-9, car il s'était avéré économiquement non viable de l'adapter aux normes modernes.

Étant donné que les avions Boeing occupent également une place majeure sur le marché aéronautique ouzbek, de tels problèmes systémiques chez le constructeur remettent à l'ordre du jour les questions de sécurité et de fiabilité à l'échelle mondiale. Pour l'instant, le fabricant n'a pas commenté officiellement ce cas précis, mais le démantèlement de nouveaux avions en pièces détachées constitue un signal très alarmant pour l'industrie.