Samsung renforce la sécurité et interdit les applications TV qui partagent la connexion Internet

Samsung a commencé à interdire les applications pour Smart TV contenant du code permettant de partager le trafic Internet des utilisateurs avec des tiers. Ces programmes dangereux auraient pu exposer des millions de téléviseurs Samsung Smart TV à des cyberattaques et à une prise de contrôle. Ce que rapporte .

Selon les informations publiées par les chercheurs de l’entreprise norvégienne de cybersécurité Mnemonic, certaines applications populaires pour Samsung Smart TV contiennent du code qui transmet la connexion Internet de leur propriétaire à des tiers. Les développeurs affirment que ces applications pourraient être installées sur des centaines de millions de téléviseurs domestiques.

Il s’est avéré qu’au moins l’un des programmes dangereux était un simple jeu Pac-Man, recommandé par Samsung dans la rubrique « Choix de la rédaction ». Ces applications utilisaient la technologie resproxy, c’est-à-dire des réseaux de proxys résidentiels, pour acheminer le trafic web de tiers via des réseaux Internet domestiques et professionnels ordinaires.

Comment fonctionne le mécanisme dangereux

Selon les spécialistes de Mnemonic, lorsque ces programmes sont ouverts, le téléviseur intelligent devient un tunnel fonctionnant en permanence — un nœud de sortie qui achemine le trafic web de tiers. Plus étonnant encore, le processus se poursuit même lorsque l’application elle-même est fermée.

Les experts ont constaté que ces applications étaient très simples, composées de seulement quelques lignes de code et principalement conçues pour charger du contenu depuis un autre site. Lors de l’examen dans la boutique d’applications de Samsung, seules les premières lignes de code étaient visibles. Le contenu réellement exécuté provenant d’autres sources, le système de sécurité ne le détectait pas.

La réaction de Samsung et des autres marques

Après que TechCrunch a contacté Samsung au sujet des résultats de cette étude, le géant de l’électronique a annoncé qu’il interdirait officiellement les applications partageant la connexion Internet avec des tiers et les retirerait de sa boutique.

Selon un représentant de Samsung, l’entreprise a déjà limité l’enregistrement de nouvelles applications dotées de telles fonctions de proxy sur sa plateforme Smart TV. Des mesures strictes sont actuellement prises pour identifier et supprimer toutes les applications de ce type encore disponibles dans la boutique.

Rappelons que le mois dernier, LG avait également annoncé l’interdiction des applications utilisant le logiciel resproxy, après avoir découvert qu’une part importante des programmes de sa boutique connectait les téléviseurs à un réseau proxy.