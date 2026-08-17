Le satellite Arktika-M filme une éclipse solaire depuis l’espace

·2·Technologie
Le satellite Arktika-M filme une éclipse solaire depuis l’espace

Le système spatial russe « Arktika-M » a réussi à enregistrer depuis l’orbite l’éclipse solaire totale qui s’est produite le 12 août. Ce phénomène astronomique rare a duré de 18 h 34 à 22 h 58, heure de Moscou, démontrant une fois de plus les capacités des technologies spatiales modernes. Cela est rapporté par ixbt.com .

Selon ixbt.com, les images prises par l’engin spatial montrent clairement l’ombre sombre de la Lune se déplaçant progressivement à la surface de la Terre. De telles images rares sont essentielles pour observer à l’échelle mondiale les processus naturels de grande ampleur qui se déroulent sur notre planète.

Une observation rare depuis l’espace

Traditionnellement, une éclipse solaire est observée depuis un point précis de la Terre, mais les images prises par « Arktika-M » offrent une perspective totalement différente. Les prises de vue depuis l’espace montrent clairement comment l’ombre de la Lune se déplace sur une partie importante de la planète.

Selon les spécialistes, lorsque la Lune bloque le Soleil, son ombre se déplace progressivement à la surface de la Terre, accompagnée de la zone de totalité. Cela fournit aux scientifiques non seulement un spectacle d’une grande beauté, mais aussi de précieuses données pour analyser les changements de l’atmosphère et de la surface de notre planète.

Les missions du système spatial

« Arktika-M » est un système spatial russe avancé conçu principalement pour surveiller en continu la région arctique et les territoires septentrionaux de la Terre. Les satellites de ce type photographient constamment la surface de notre planète et son atmosphère.

Ces solutions technologiques permettent de détecter et de suivre rapidement divers phénomènes météorologiques, les changements climatiques ainsi que les événements naturels majeurs observables depuis l’espace. Les images prises lors de l’éclipse solaire du 12 août ont prouvé que le système pouvait accomplir avec succès non seulement des missions pratiques, mais aussi des observations scientifiques complexes.

Arktika-MÉclipse SolaireTechnologies SpatialesAstronomieSatellite Artificiel
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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