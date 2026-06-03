L'ère des cyberdecks : Une rébellion créative contre le contrôle de la Big Tech

Lorsque vous discutez avec CC, qui se définit comme une « open-source bad girl », il est possible qu'elle vous réponde depuis un sac à main sirène rose. Ce n'est pas juste un accessoire, mais un cyberdeck entièrement fonctionnel — un ordinateur compact fait main basé sur Raspberry Pi, capable de lire des livres électroniques, de se connecter à des serveurs et de faire tourner un système d'IA local. Bien que CC n'ait aucune formation en génie logiciel, elle apprend à d'autres femmes via son blog Bimbo Tech comment fabriquer de tels appareils sans même savoir ce qu'est la RAM. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Le concept de cyberdeck est apparu pour la première fois dans le roman « Neuromancien » de William Gibson en 1984. Dans les années 2010, après l'arrivée sur le marché de petits ordinateurs comme le Raspberry Pi, les passionnés ont commencé à partager leurs appareils au sein de communautés clandestines. Ces derniers mois, grâce aux femmes sur les réseaux sociaux, cette tendance a franchi une nouvelle étape. Lassées des gadgets standards noirs et argentés, elles rendent la technologie hyper-féminine et artistique.

Actuellement, sur Instagram et TikTok, on peut trouver des cyberdecks en bois et en mousse qui font tourner des jeux Game Boy, des lecteurs MP3 imprimés en 3D ressemblant à des reliques anciennes, ou des ordinateurs en forme de canard qui enregistrent des mémos vocaux. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, mais un moyen d'échapper à la surveillance constante de géants comme Meta ou Apple et d'assurer la sécurité des données personnelles.

Cette tendance a atteint son apogée à une époque où les gens sont lassés de l'uniformité des grandes entreprises technologiques. CC souligne qu'on ne peut pas modifier à sa guise des appareils comme un iPhone à 1 000 dollars, sous peine d'annuler la garantie. Les cyberdecks offrent aux utilisateurs la possibilité de reprendre le contrôle, de sortir de la « boîte noire » et de faire preuve de créativité.