Comme le rapporte Ixbt.com.

Selon ixbt.com, ce nouveau vol réussi a été effectué depuis la base de Vandenberg, en Californie, aux États-Unis. La société a utilisé son lanceur fiable Falcon 9. Le lancement et la séparation des principaux étages de la fusée se sont déroulés comme prévu, sans incident.

Records de réutilisation

Ce vol a une nouvelle fois confirmé la fiabilité des technologies de fusées réutilisables. Environ huit minutes après le décollage, le premier étage de la Falcon 9, baptisé B1097, s’est posé avec succès sur la plateforme maritime autonome « Of Course I Still Love You », dans l’océan Pacifique. Il s’agissait du douzième vol réussi de cet étage.

Ce premier étage avait déjà participé à plusieurs missions importantes. Il avait notamment été utilisé avec succès pour mettre en orbite les engins spatiaux Twilight, Transporter-17, Sentinel-6B et NROL-172, ainsi que les sept précédentes missions Starlink. Selon les spécialistes, cette approche technologique permet de réduire considérablement le coût des vols spatiaux.

Le réseau mondial et son ampleur

Aujourd’hui, la constellation orbitale Starlink développée par SpaceX représente une part importante de tous les satellites en orbite, soit environ les deux tiers. Il convient toutefois de préciser que le chiffre de plus de 11 000 inclut non seulement les appareils pleinement opérationnels, mais aussi ceux arrivés en fin de vie, en panne ou en attente d’une désorbitation progressive.

Malgré cela, l’entreprise poursuit activement son projet visant à fournir un accès internet haut débit à n’importe quel endroit de la Terre. À ce jour, le nombre d’atterrissages effectués sur les plateformes maritimes conçues par SpaceX a lui aussi atteint des records.

Statistiques des avancées technologiques

D’après les données disponibles, l’atterrissage du premier étage B1097 sur la plateforme « Of Course I Still Love You » a constitué le 219e succès de son histoire. Au total, il s’agissait du 651e atterrissage réussi d’un premier étage de Falcon 9 dans le monde.

Ces chiffres constituent des résultats sans précédent pour l’industrie aérospatiale. Ils permettent à l’entreprise de réduire radicalement le coût de l’accès à l’espace et d’augmenter fortement la fréquence des vols. SpaceX continue ainsi de progresser régulièrement vers son objectif d’étendre la couverture internet mondiale.