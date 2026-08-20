SpaceX a lancé en orbite plus de 11 000 satellites Starlink

·1·Technologie
SpaceX a lancé en orbite plus de 11 000 satellites Starlink

Comme le rapporte Ixbt.com.

Selon ixbt.com, ce nouveau vol réussi a été effectué depuis la base de Vandenberg, en Californie, aux États-Unis. La société a utilisé son lanceur fiable Falcon 9. Le lancement et la séparation des principaux étages de la fusée se sont déroulés comme prévu, sans incident.

Records de réutilisation

Ce vol a une nouvelle fois confirmé la fiabilité des technologies de fusées réutilisables. Environ huit minutes après le décollage, le premier étage de la Falcon 9, baptisé B1097, s’est posé avec succès sur la plateforme maritime autonome « Of Course I Still Love You », dans l’océan Pacifique. Il s’agissait du douzième vol réussi de cet étage.

Ce premier étage avait déjà participé à plusieurs missions importantes. Il avait notamment été utilisé avec succès pour mettre en orbite les engins spatiaux Twilight, Transporter-17, Sentinel-6B et NROL-172, ainsi que les sept précédentes missions Starlink. Selon les spécialistes, cette approche technologique permet de réduire considérablement le coût des vols spatiaux.

Le réseau mondial et son ampleur

Aujourd’hui, la constellation orbitale Starlink développée par SpaceX représente une part importante de tous les satellites en orbite, soit environ les deux tiers. Il convient toutefois de préciser que le chiffre de plus de 11 000 inclut non seulement les appareils pleinement opérationnels, mais aussi ceux arrivés en fin de vie, en panne ou en attente d’une désorbitation progressive.

Malgré cela, l’entreprise poursuit activement son projet visant à fournir un accès internet haut débit à n’importe quel endroit de la Terre. À ce jour, le nombre d’atterrissages effectués sur les plateformes maritimes conçues par SpaceX a lui aussi atteint des records.

Statistiques des avancées technologiques

D’après les données disponibles, l’atterrissage du premier étage B1097 sur la plateforme « Of Course I Still Love You » a constitué le 219e succès de son histoire. Au total, il s’agissait du 651e atterrissage réussi d’un premier étage de Falcon 9 dans le monde.

Ces chiffres constituent des résultats sans précédent pour l’industrie aérospatiale. Ils permettent à l’entreprise de réduire radicalement le coût de l’accès à l’espace et d’augmenter fortement la fréquence des vols. SpaceX continue ainsi de progresser régulièrement vers son objectif d’étendre la couverture internet mondiale.

SpaceXStarlinkFalcon 9EspaceTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Elon Musk évoque les prochains essais et projets de la fusée StarshipElon Musk évoque les prochains essais et projets de la fusée StarshipAujourd'hui, 13:27La date de la présentation phare d’Apple en 2026 dévoiléeLa date de la présentation phare d’Apple en 2026 dévoiléeAujourd'hui, 12:56Xiaomi cesse de prendre en charge plusieurs smartphones et tablettes populairesXiaomi cesse de prendre en charge plusieurs smartphones et tablettes populairesAujourd'hui, 11:53L’internet haut débit Starlink est lancé à bord des avions LufthansaL’internet haut débit Starlink est lancé à bord des avions LufthansaAujourd'hui, 11:29SpaceX teste pour la première fois de son histoire le Starship réutilisableSpaceX teste pour la première fois de son histoire le Starship réutilisableAujourd'hui, 10:53Firefly envoie un mini-chauffage pour résister aux nuits lunaires glaciales à -170 degrésFirefly envoie un mini-chauffage pour résister aux nuits lunaires glaciales à -170 degrésAujourd'hui, 08:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Concurrence sans précédent sur le marché des smartphones : 5 flagships sortent en septembre 2026
Concurrence sans précédent sur le marché des smartphones : 5 flagships sortent en septembre 2026