Un incident survient lors du test de la fusée Sebit sud-coréenne

La société aérospatiale sud-coréenne Innospace a effectué le premier vol d’essai de sa fusée suborbitale polyvalente Sebit. Cependant, l’appareil qui se dirigeait vers l’espace a dévié de sa trajectoire prévue, entraînant l’interruption du vol. Selon ixbt.com, ce type d’essai joue un rôle essentiel dans la détection des défauts technologiques et l’amélioration future du système. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

Ce vol d’essai historique devait être réalisé avec succès le 19 août à 16 h 30, heure locale, depuis le centre spatial d’Alcântara, au Brésil. Sebit a décollé avec succès de sa plateforme de lancement privée et a démarré son moteur en régime nominal. Néanmoins, dès les premières étapes du vol, les systèmes de contrôle ont détecté une déviation de la trajectoire.

Mesures de sécurité et destruction de la fusée

Dans le strict respect des règles de sécurité du cosmodrome et afin de prévenir toute situation d’urgence, l’armée de l’air brésilienne a activé le système d’interruption de vol en cas d’urgence FTS (Flight Termination System). Après son déclenchement, la fusée est tombée dans une zone maritime sûre prédéfinie.

Bien que la mission ait été interrompue avant son terme, les spécialistes d’Innospace ont réussi à recueillir d’importantes données de télémétrie à partir de cet échec. Ils ont notamment obtenu de précieuses informations sur le complexe de lancement, le système de propulsion ainsi que les systèmes de guidage, de navigation et de contrôle.

Coopération et projets futurs

Cet essai a été mené en coopération avec ALADA, une entreprise publique brésilienne créée spécialement pour élargir l’utilisation commerciale de l’infrastructure aérospatiale nationale. L’armée de l’air brésilienne a également participé directement à la coordination de l’opération.

Les ingénieurs d’Innospace ont désormais commencé à analyser en profondeur toutes les données de télémétrie recueillies afin de déterminer les causes de la déviation de trajectoire. Les résultats de l’enquête devraient servir à améliorer davantage les logiciels et la conception de la fusée Sebit, ainsi qu’à renforcer la fiabilité et la stabilité de ses futurs vols.