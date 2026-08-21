Le smartphone Sony Xperia 10 VIII apparaît dans un test Geekbench

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Le smartphone Sony Xperia 10 VIII apparaît dans un test Geekbench

À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le smartphone de nouvelle génération a été enregistré dans la base de données de Geekbench 7.0. L’appareil portant le numéro de modèle XQ-GH54 serait destiné au marché européen.

Résultats du benchmark et caractéristiques techniques

Selon les données de la base, l’appareil testé a obtenu 871 points en monocœur et 3028 points en multicœur. Ces résultats garantissent des performances suffisantes pour les tâches quotidiennes et les applications courantes.

Les résultats du test montrent que le smartphone est équipé d’un processeur fabriqué par Qualcomm, dont le code de carte mère est indiqué comme parrot. Les spécialistes ont pu identifier le composant principal de l’appareil grâce à ces informations.

La publication Sumaho Digest précise que le processeur Snapdragon 6 Gen 3 se cache sous le code interne SM6475. Cela signifie que Sony a décidé de conserver la même plateforme matérielle que celle utilisée dans la génération précédente.

Stratégie de production et attentes

Ce processeur est fabriqué selon un procédé de gravure en 4 nm et sa fréquence maximale atteint 2,4 GHz. Cette puce a été présentée pour la première fois en août 2024 et ne constitue donc plus une solution véritablement nouvelle.

Cette décision de la marque japonaise permettra d’optimiser dans une certaine mesure les coûts de production et de maintenir un prix final raisonnable. Toutefois, il est difficile d’attendre un bond de performances ou une progression notable par rapport au modèle précédent.

Pour l’instant, Sony n’a pas révélé la date officielle de présentation du nouveau smartphone ni ses autres caractéristiques techniques. Malgré cela, les premières informations divulguées permettent déjà de se faire une idée générale du futur appareil.

SonyXperiaSnapdragonSmartphoneGeekbench
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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