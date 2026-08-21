Les principales caractéristiques techniques du flagship Poco F9 Ultra dévoilées

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Les principales caractéristiques techniques du flagship Poco F9 Ultra dévoilées

Le Poco F9 Ultra, considéré comme l’un des nouveaux appareils flagship de Xiaomi, est apparu pour la première fois dans la base de tests Geekbench avant son lancement sur le marché international. Les informations divulguées avant cette présentation suscitent un vif intérêt dans le monde de la technologie, car l’appareil combine des performances extrêmement élevées et une batterie impressionnante. Ixbt.com rapporte cela.

Selon ixbt.com, l’appareil portant le numéro de modèle 26077PC53G a été directement identifié comme le Poco F9 Ultra par le célèbre informateur Abhishek Yadav. Lors des tests de benchmark, le smartphone a obtenu 2980 points en monocœur et 10 030 points en multicœur. Ces résultats montrent qu’il s’agit d’une avancée importante pour le marché mobile.

Performances maximales et plateforme moderne

Le matériel de l’appareil repose sur les dernières innovations. Selon les informations disponibles, le smartphone sera équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 et de la puce graphique Adreno 840. Il disposera également de 16 GB de RAM afin d’assurer la stabilité du système et le multitâche, et fonctionnera sous le tout nouveau système d’exploitation Android 16.

Selon les analyses des experts, le Poco F9 Ultra devrait être commercialisé comme la version internationale du smartphone Redmi K100 Pro Max. Toutefois, la capacité de la batterie de cette version destinée au marché mondial devrait légèrement changer pour atteindre 8050 mA·ch.

Écran et capacités photo avancées

Le design du smartphone et ses capacités d’affichage méritent également l’attention. Il sera doté d’un écran AMOLED de 6,9 pouces offrant une résolution de 1200 × 2608 pixels, un taux de rafraîchissement de 185 Hz et une luminosité maximale allant jusqu’à 4500 nit. Il garantit ainsi une image de haute qualité aux amateurs de multimédia et de jeux vidéo.

Sur le plan optique, l’appareil ne cède pas non plus sa place aux leaders. Le bloc photo principal repose sur les trois modules suivants :

  • Capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique
  • Module périscopique de 50 mégapixels avec téléobjectif
  • Module ultra grand-angle de 50 mégapixels
  • Caméra frontale de 32 mégapixels
Rappelons que les modèles de base de la série Redmi K100 avaient déjà démontré une forte demande dès la première semaine de commercialisation. Au cours des sept premiers jours, environ 95 % du volume total des modèles K100 Pro et K100 Pro Max avaient été vendus. Cela laisse penser que le Poco F9 Ultra a lui aussi de fortes chances de rencontrer le succès à l’international.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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