Un inventeur américain a créé un mini réfrigérateur pour glace

·2·Technologie
Un inventeur américain a créé un mini réfrigérateur pour glace

Pendant les chaudes journées d'été, le problème de la glace qui fond rapidement est bien connu. Un inventeur américain a proposé une solution unique : un petit réfrigérateur qui se fixe aux vêtements.

Une personne fait fondre de la glace à l'aide d'un appareil électronique artisanal.

L'appareil se fixe au pantalon ou au short et aide à garder la glace au frais. De cette façon, il est possible d'éviter qu'elle ne fonde en la mangeant dans la rue.

Cette invention insolite pourrait être une solution intéressante, surtout pour les amateurs de glace en été.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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