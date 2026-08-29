Le téléviseur laser 4K Hisense Starlight S2 Pro est dévoilé

La société Hisense a officiellement présenté son nouveau produit phare sur le marché chinois : le téléviseur laser 4K baptisé Starlight S2 Pro. Selon Ixbt.com, cet appareil est destiné aux utilisateurs amateurs de grands formats d'écran et intègre des technologies d'image et de son avancées. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le nouveau téléviseur utilise une source lumineuse laser RVB à trois couleurs pour offrir une image de haute qualité avec une résolution de 3840×2160 pixels. Le fabricant précise que l'appareil couvre 110 % de l'espace colorimétrique BT.2020, garantissant des couleurs extrêmement riches et naturelles.

Capacités techniques et qualité d'affichage

La luminosité stable de l'écran atteint 500 nits. Les experts notent que ce chiffre représente une amélioration de 15 % par rapport aux modèles de la génération précédente. De plus, le téléviseur est équipé d'un rapport de projection de 0,2, ce qui permet de projeter du contenu grand format même à courte distance du mur.

Le modèle Starlight S2 Pro sera commercialisé en trois tailles d'écran différentes. Selon leurs besoins, les acheteurs pourront choisir entre des versions de 80, 88 et 100 pouces.

Système audio et performances

Une attention particulière a été portée aux capacités audio de l'appareil, gérées par un système 4.1.2 spécifique de la marque Harman/kardon. Avec une puissance totale de 100 watts, ce système prend en charge les technologies Dolby Atmos et DTS-X, créant une véritable ambiance de salle de cinéma à domicile.

La partie matérielle du téléviseur est basée sur la puce MediaTek MT9649, et l'appareil est équipé de 3 GB de RAM et de 128 GB de stockage interne. Pour les connexions sans fil, le dernier module Bluetooth 5.4 est intégré.

Prix et perspectives du marché

Sur le marché chinois, le prix de départ de ce téléviseur laser est de 11 999 yuans (environ 1780 dollars). Le modèle de 88 pouces est évalué à 16 999 yuans (2500 dollars), tandis que la version phare de 100 pouces est proposée à 23 999 yuans (environ 3550 dollars).