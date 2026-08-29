La nouvelle arme de Maresca : comment les experts ont évalué la performance de Husanov

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La nouvelle arme de Maresca : comment les experts ont évalué la performance de Husanov

Dans le cadre de la 2e journée de Premier League, le champion en titre Manchester Citys'est déplacé sur le terrain d'un adversaire coriace, Crystal Palace. Dans un match intense et riche en buts, les « Citizens » ont marqué 4 fois et ont pris le maximum de points (6 points).

La rencontre est restée gravée dans les mémoires des supporters ouzbeks pour un autre événement majeur : l'entraîneur de l'équipe, Enzo Maresca, a titularisé le défenseur central de 22 ans Abdukodir Khusanovau poste de latéral droit.

Le festival de buts à Selhurst Park

La rencontre a débuté par des attaques actives des visiteurs et s'est poursuivie avec des buts rapides :

  • 17e minute : Erling Haaland a ouvert le score d'une tête sur un centre d'Antoine Semenyo (0-1) ;

  • 54e minute : Le milieu de terrain Rayan Cherki a creusé l'écart grâce à ses beaux mouvements (0-2) ;

  • Un but contre son camp inattendu : Peu après, le gardien Gianluigi Donnarumma a malencontreusement marqué contre son propre camp dans une situation confuse ;

  • Doublé de Cherki et Haaland : Homme du match, Rayan Cherki a inscrit un doublé, et à la 84e minute, Erling Haaland a marqué son deuxième but pour sceller le score final.

« L'option la plus fiable de Maresca » : les experts anglais sur Khusanov

Manchester CityLe site influent spécialisé dans la vie de cityxtra.co.uk a évalué la performance des joueurs et a particulièrement souligné les mouvements d'Abdukodir Khusanov sur le flanc :

Abdukodir Khusanov — 7/10 :

« Une fois de plus, il a fait très bonne impression. Il est clair qu'il est devenu l'option la plus fiable pour Enzo Maresca sur le flanc droit de la défense. Khusanov a fait preuve d'un grand calme, d'une réflexion rapide et de mouvements intelligents dans ses décisions de repli ou de montée. Sa capacité à revenir rapidement à son poste a été décisive dans plusieurs situations. »

Les notes complètes des experts de « CityXtra » :

  • Rayan Cherki — 9 (Homme du match, auteur d'un doublé) ;

  • Erling Haaland — 8,5 (2 buts, performance parfaite en attaque) ;

  • Antoine Semenyo — 8 (Attaques rapides sur l'aile et passe décisive) ;

  • Elliot Anderson — 7,5 (Stabilité au milieu de terrain) ;

  • Abdukodir Khusanov — 7 (Performance solide en défense latérale droite) ;

  • Gianluigi Donnarumma — 7 (Arrêts précoces et activité sur corners) ;

  • Marc Guéhi — 7 (Soutien efficace en milieu défensif) ;

  • Phil Foden — 6,5 ;

  • Nico O'Reilly — 6,5 ;

  • Rúben Dias — 6 ;

  • Joško Gvardiol — 6 ;

  • Ryan McAidoo — 5,5 ;

  • Mateo Kovačić, Vítor Reis, Ayyoub Bouaddi — 5.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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