Une nouvelle page de l'histoire du football azerbaïdjanais vient de s'écrire. Le champion en titre, le Sabah FK, s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour la phase de ligue de la compétition de clubs la plus prestigieuse du continent : l'UEFA Champions League.

Après l'annonce des résultats du tirage au sort, de nombreux experts ont souligné que le club de Bakou a hérité d'adversaires extrêmement redoutables. L'événement majeur concerne le milieu de terrain ouzbek Umarali Rahmonaliyev — le rêve du joueur d'affronter le FC Barcelone devient officiellement réalité.

Les 8 adversaires redoutables

du Sabah en LDC. Conformément au nouveau format de l'UEFA, le Sabah affrontera un total de 8 équipes lors de la phase de ligue :

FC Barcelone (Espagne) — à domicile (à Bakou) ;

Borussia Dortmund (Allemagne) — à domicile ;

Napoli (Italie) — à domicile ;

Slavia Prague (République tchèque) — à domicile ;

Arsenal (Angleterre) — à l'extérieur (à Londres) ;

Manchester United (Angleterre) — à l'extérieur (à Manchester) ;

Villarreal (Espagne) — à l'extérieur ;

Viking (Norvège) — à l'extérieur.

Un vol de 4 172 kilomètres : le déplacement le plus long de la saison

La visite du FC Barcelone à Bakou entrera dans l'histoire de la compétition, non seulement sur le plan sportif, mais aussi logistique :

Record de distance : Pour atteindre Bakou, le club catalan devra parcourir environ 4 172 kilomètres pour un aller simple ;

Temps de vol : La durée du vol direct entre la Catalogne et Bakou sera d'environ 5 heures et 25 minutes ; soit :

Record absolu : Ainsi, le choc Sabah – FC Barcelone établit un record officiel pour la saison 2026/2027 de la Champions League en tant que déplacement le plus long entre deux villes.

Le parcours réussi du joueur formé au Bunyodkor vers l'Europe

La carrière d'Umarali Rahmonaliyev, 22 ans, a pris une dimension supérieure ces dernières années :