Akbarjon Islomboyev bat le Brésilien au LFA 240 ! (vidéo)

L'Ouzbek Le combattant de MMA Akbarjon Islomboyev a remporté une nouvelle victoire lors du tournoi LFA 240. Lors de la compétition organisée dans le Tennessee, il a battu le Brésilien Elvis Silva avant la limite dès le premier round.

Islomboyev a soumis son adversaire par étranglement, concluant ainsi son nouveau combat au sein de l'organisation LFA par une victoire. Sur la carte officielle du tournoi, le combat Islomboyev-Silva était programmé comme l'un des co-main events dans la catégorie poids plumes.

Une victoire convaincante pour Islomboyev

Akbarjon Islomboyev a démontré ses compétences au sol lors de la compétition, ne laissant pas le sort du combat aux mains des juges.

Pour l'athlète ouzbek, cette victoire revêt une importance capitale. Il avait déjà combattu au LFA et avait été battu par décision partagée contre Isaac Thomson en octobre 2025.

Qui était le favori avant le combat ?

Avant le LFA 240, Islomboyev affichait un bilan de 10-2, tandis que le palmarès d'Elvis Silva était de 15-9. Islomboyev participait également à l'un des combats principaux de la catégorie poids plumes avant le tournoi.

La confiance en sa supériorité avant le combat était élevée. Cependant, le résultat dans l'octogone n'a pas été déterminé par les pronostics, mais par la préparation réelle de l'athlète.

Quelle sera la prochaine étape pour Islomboyev ?

Cette victoire est l'un des résultats les plus significatifs de la carrière professionnelle d'Akbarjon Islomboyev.

Il a déjà enregistré de nombreuses victoires avant la limite lors de ses combats précédents. Selon les statistiques, Islomboyev a remporté plusieurs succès par KO/TKO et par soumission au cours de sa carrière professionnelle.

Désormais, l'attention se porte sur ses prochains combats au LFA et sur sa position après cette victoire.

Un nouveau bon résultat pour le MMA ouzbek

La victoire d'Akbarjon Islomboyev au LFA 240 démontre une fois de plus que les représentants du MMA ouzbek s'imposent sur la scène internationale.

Il a su tirer profit de ses opportunités face à un adversaire coriace et a terminé le combat avant la limite.

Plus important encore, en gagnant au LFA 240, Islomboyev a rappelé une fois de plus son nom et son statut sur la scène internationale du MMA.